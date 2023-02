UFT abre vagas para professor substituto em seis cidades do TO com salários de até R$ 5,8 mil

São 29 vagas para início imediato e outras cinco para formação de cadastro de reserva. As inscrições começam no dia 1º de março. Campus da UFT em Palmas

Poliana Macedo/UFT

A Universidade Federal do Tocantins está com vagas abertas para professor substituto nas cidades de Araguaína, Arraias, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantiópolis. As inscrições começam no dia 1º de março e vão até o dia 15, com taxa de R$ 120. O período de inscrição é de acordo com a exigência de titulação da vaga.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Confira o edital aqui.

São 29 vagas para início imediato e outras cinco para formação de cadastro de reserva. O processo seletivo é em etapa única, com prova didática, entrevista e análise de currículo. A seleção está marcada para o dia 27 de março. O resultado final deve ser publicado dia 7 de abril.

LEIA TAMBÉM

Unitins altera edital de concurso para professor e inscrições começam no dia 7 de fevereiro; salário pode chegar a R$ 10,5 mil

Inscrições para concurso da Educação com 5,1 mil vagas começam nesta segunda-feira (13); saiba como concorrer

Tocantins tem mais de cinco mil vagas abertas em concursos públicos; confira as oportunidades

As vagas são para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Sociais, Direito, Educação do Campo, Enfermagem, Engenharia Civil, Física, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Relações Internacionais, Serviço Social, Tecnologia em Logística e Zootecnia. O curso com mais oportunidades é o de Direito, em Palmas, com três vagas imediatas.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano