UFT assume ‘inconsistência’ em notas e suspende resultado de processo seletivo

Lista com aprovados foi divulgada, mas tirada do ar nesta sexta-feira (3). Resultado final vai ser publicado depois das correções. Vista do campus de Palmas da UFT

Divulgação/UFT

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) assumiu um “comportamento inesperado do sistema” no cálculo dos pesos e das notas de candidatos devido ao grande número de inscritos. A universidade ainda garantiu que a correção está sendo feita e que “não afetará o processo seletivo”, mas não informou, com precisão, quando a lista corrigida será divulgada. Depois de inconsistências e atraso para divulgação do resultado, a UFT tirou a lista de aprovados do processo seletivo por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ar. A nota completa que a UFT enviou ao g1 está no final desta reportagem.

A UFT tinha divulgado a lista de aprovados em suas páginas oficiais nesta sexta-feira (3), por volta de 12h. Pelas redes sociais, estudantes denunciam alterações nas notas finais.

Estudante reclama de diminuição da nota em lista divulgada pela UFT

Reprodução/Instagram

Pelas redes sociais oficiais da UFT, internatuas ainda reclamam sobre a expectativa do resultado e das comemorações pela aprovação baseadas no resultado anteriormente divulgado. “Triste isso tudo ter ocorrido e poder ter exposto inúmeros candidatos ao vexame, imagino ainda mais o psicológico que pode ficar dos aprovados nesse primeiro resultado passando ao status de não aprovados depois da apuração dos dados”, comentou um seguidor.

Candidata reclama da possibilidade de não ter mais vaga na UFT

Reprodução/Instagram

O resultado da seleção deveria sair nesta quinta-feira (2) no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese) da UFT. Só que a página passou por problemas técnicos e a publicação acabou sendo adiada.

O processo seletivo chamado de PSEnem ofereceu 1.238 vagas nos 49 cursos da universidade, espalhados em cinco campus pelo estado. O candidato pôde escolher a nota de uma das provas do Enem realizadas entre os anos de 2013 e 2022. As inscrições foram gratuitas.

O que disse a UFT

A UFT comunica que em razão do grande volume de candidatos inscritos no PSEnem 2023/1, ocorreu um comportamento inesperado do sistema de processamento para o cálculo dos pesos/notas de alguns candidatos.

A correção da inconsistência já está em andamento e não afetará o processo seletivo.

O resultado final será publicado após as devidas correções

