uft-divulga-lista-de-aprovados-em-processo-seletivo-com-nota-do-enem

PSEnem ofereceu 1.238 vagas nos 49 cursos da instituição. A lista com os aprovados está disponível na página da Comissão Permanente de Seleção (Copese) da UFT. Vista do campus de Palmas da UFT

Divulgação/UFT

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou, nesta quinta-feira (2), o resultado do processo seletivo destinado a pessoas que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O chamado PSEnem ofecereu 1.238 vagas nos 49 cursos da universidade, espalhados nos 5 campus pelo estado.

Devido à grande quantidade de acessos, o site da UFT ficou fora do ar no início da noite desta quinta-feira (2). A universidade informou que o serviço de tecnologia está resolvendo a situação. A lista com os aprovados está disponível na página da Comissão Permanente de Seleção (Copese) da UFT.

O candidato pôde escolher uma das provas realizadas entre os anos de 2013 e 2022. As inscrições foram gratuitas.

Outro vestibular

As inscrições para o vestibular da UFT para o segundo semestre de 2023 ainda estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 6. São 766 vagas distribuídas para 41 cursos de graduação. A taxa é de R$ 140 e podem ser feitas no site da Copese. As provas devem acontecer no dia 30 de abril e o resultado final está previsto para o dia 14 de junho.

