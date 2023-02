UFT lança edital com 1.238 vagas para ingresso com a nota do Enem; inscrições começam no dia 14 de fevereiro

Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a seleção. As vagas serão distribuídas em 49 cursos de graduação em cinco câmpus. UFT – Universidade Federal do Tocantins

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) lançou nesta sexta-feira (3) o edital de processo seletivo destinado a candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O chamado PSEnem vai ofertar 1.238 vagas em cursos presenciais para o primeiro semestre de 2023. As inscrições começam no dia 14 de fevereiro.

Conforme o edital, a seleção é destinada exclusivamente aos candidatos que tenham participado de pelo menos uma das edições do Enem entre os anos dos anos de 2013 e 2022. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

As vagas serão distribuídas em 49 cursos de graduação nas seguintes cidades com câmpus da UFT e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT):

Palmas;

Gurupi;

Porto Nacional;

Arraias e Miracema;

Araguaína;

Tocantinópolis.

As inscrições devem ser feitas através do Sistema de Ingresso na Graduação (SIGRAD). Para acessar, clique aqui. O período de inscrições segue até as 9h do dia 23 de fevereiro.

O edital ainda determinou que caso o candidato tenha feito mais de uma vez as provas entre os anos informados, deverá escolher usar apenas as notas de uma das edições do Enem. O início das aulas está previsto para março.

O candidato será avaliado de acordo com o desempenho das notas da prova do exame escolhido no ato da inscrição no processo seletivo.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 2 de março deste ano.

