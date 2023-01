UFU divulga resultado do Vestibular 2022/2; veja datas das próximas chamadas

Ao todo, foram 1.614 vagas em 47 cursos de graduação nos campi de Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Uberlândia. Vista aérea da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); imagem de arquivo

Prefeitura Universitária/UFU

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou na sexta-feira (13) o resultado do Vestibular 2022/2. Ao todo, foram 1.614 vagas em 47 cursos de graduação nos campi de Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Uberlândia.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As provas do vestibular foram realizadas entre os dias 23 de outubro e 27 de novembro de 2022. A lista com a relação dos aprovados está disponível no portal da universidade (clique aqui para acessar).

LEIA TAMBÉM: UFU e UFTM continuam entre as melhores universidades da América Latina, segundo levantamento internacional

Os aprovados devem se matricular entre as 16h do dia 23 de janeiro, até as 16h do dia 25 de janeiro, através do Portal da Pró-Reitoria de Graduação. Quem não foi aprovado na chamada e está na lista de espera deve se atentar aos próximos prazos:

Cronogramas de chamadas

VÍDEOS: veja tudo sobre o Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas

Vittorio Rienzo