Ultima Gara, chi è Emiliano Brembilla: moglie, Instagram, carriera, figlie e dove l’abbiamo già visto recitare

Emiliano Brembilla è uno degli attori di Ultima Gara, ma chi è esattamente? Dal suo canale Instagram a moglie e figli: cosa sappiamo.

Chi è Emiliano Brembilla di Ultima Gara.

Era il momento che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Proprio stasera, Giovedì 3 Giugno, andrà in onda, per la prima volta in assoluto, “Ultima Gara”. Avete letto proprio bene, si! Il film con Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Emiliano Brembilla, Raoul Bova e il giovanissimo Manuel Bortuzzo andrà in onda in prima sera sul piccolo schermo. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, a tutto il pubblico italiano ha fatto esplodere il cuore di gioia.

In attesa, però, di scoprire quali sono le emozioni che ci riserverà questo appuntamento, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sui suoi protagonisti? In particolare, cosa sappiamo esattamente su Emiliano Brembilla. Anche lui, come Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino, è una vera e propria leggenda nel mondo del nuoto, ma siete curiosi di conoscerlo più a fondo? Benissimo: ci pensiamo noi!

Emiliano Brembilla ne “Ultima Gara”, chi è: moglie, carriera e figli

Una cosa è certa: l’appuntamento di questa sera, Giovedì 3 Giugno, con “Ultima Gara” è davvero imperdibile. In attesa, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sui suoi protagonisti ed, in particolare, su Emiliano Brembilla? Vi accontentiamo immediatamente.

Emiliano Brembilla è nato il 21 dicembre del 1978 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo in Lombardia. E, come dicevamo precedentemente, è un nuotatore italiano. Specializzato in medie e lunghe distanze e con un stile liberista, il buon Brembilla è riuscito a costruirsi una carriera davvero impressionante. Pensate, Emiliano ha vinto ben 54 titoli italiani. E 15 titoli europei. Insomma, dei numeri davvero impressionanti, c’è poco da dire. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si apprende, sembrerebbe che alle gare mondiali abbia conquistato 2 argenti e 2 bronzi. Ed, invece, alle Olimpiadi ha vinto il bronzo nel 2004.

Una carriera particolarmente intensa, da come si può chiaramente comprendere. E cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata. Ebbene: Emiliano è felicemente sposato. Ed è padre di due splendide figlie. Purtroppo, non abbiamo moltissime notizie in merito. Dal momento che sembrerebbe essere molto riservato e “geloso” della sua privacy.

È la sua prima volta da attore?

Come nuotatore, quindi, Emiliano Brembilla è eccellente, ma la sua partecipazione a “Ultima Gara” è la unica e sola? Per meglio dire, lo sportivo ha già preso parte ad altri film? Sembrerebbe proprio di si! Sul web, infatti, si legge che ha preso parte anche alla serie “Come un Delfino” con Raoul Bova.

Ultima Gara

Voi seguirete Ultima Gara stasera? Noi non vediamo l’ora!