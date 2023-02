Último dia de carnaval promete fechar a festa com chave de ouro; Confira programação no Tocantins

Cidades de Ananás, Araguaína, Gurupi, Palmas, Porto Nacional e Xambioá contam com shows e blocos gratuitos. Programação oficial de carnaval termina nesta terça-feira (21). Blocos percorrem as ruas de Taquaruçu

Kadu Souza/Divulgação Secom Palmas

O carnaval está chegando ao fim, mas quem quiser curtir o último dia de folia no Tocantins ainda dá tempo. Entre shows nacionais e regionais, o folião que ainda quer se divertir encontra muitas opções de norte a sul do estado nesta terça-feira (21).

Confira abaixo as programações de cada cidade.

Ananás

Os shows tem acontecido na praça São Pedro, no centro da cidade. Confira as atrações desta terça-feira:

Swing do Negão

DJ Patty Baki

Araguaína

A festa na maior cidade do estado acontece na Via Lago, com shows de axé, swingueira e forró. Confira os shows desta noite:

Dj Piu

Oz Bambaz

Banda Leva Nóiz

2 Dogs

Gurupi

O maior carnaval do sul do estado conta com atrações nacionais e regionais, no encontro da avenida Pará e avenida Beira Rio, no centro da cidade. A festa hoje fica por conta de uma dupla de reconhecimento nacional:

Humberto e Ronaldo

Palmas

O evento religioso Capital da Fé chega a seu último dia de shows. As atrações desta terça-feira são Pregador Luo e Cassiane, para fechar a programação da tradicional festa cristã.

Cassiane é grande atração do Capital da Fé

Divulgação

Mas quem deseja curtir mais festa, Palmas ainda conta com blocos de carnaval para todas as idades, espalhados nas regiões da capital.

Foliões curtem os blocos de carnaval na capital

Junior Suzuki/Ascom FCP

Confira a programação dos blocos de carnaval:

16h – Bloco Cabaça na Ladeira – Praça Tarcísio Machado sentido Praça Maracaípe em Taquaruçu

16h – Bloco dos Corujinhas (infantil), no Parque dos Povos Indígenas

18h – Bloco Vai Quem Quer, no Setor de chácaras São Francisco

17h – Bloco Girassóis, na ARSO 34 (antiga 309 Sul)

17h – Bloco Móia Eu, na ACNO 11 (antiga 103 Norte)

Taquaruçu

O distrito de Palmas segue com a programação de muita diversidade e tradição. A festa no distrito começa à tarde e vai até o início da madrugada. As grandes atrações do dia são Tambores do Tocantins e Banda Brotos. Os blocos de carnaval desfilam pelas ruas em direção à praça Maracaípe, onde acontecem os shows.

Festa em Taquaruçu reúne performance circense e carnaval tradicional pelas ruas do distrito

Kadu Souza/Divulgação

Confira a programação completa:

Blocos

15h – Concentração dos Blocos

Início da matinê Canto das Artes

Trupiaçu

Conexão Undergraund

Chambari da Madrugada

Cavalin do Amarelo

17h – Saída dos Blocos

19h – Chegada dos Blocos

Shows

20h – Tambores do Tocantins com participação de Márcio Bello

20h30 – Edi e Banda

21h30 – DJ Lelis

23h30 – Banda Brotos

Porto Nacional

A programação de Porto Nacional vai até a madrugada desta quarta-feira. A cidade foi palco de atrações nacionais e a tradicional festa da Boiúna. Confira a programação do último dia de festa:

18h – D’Vinil – Matinê

20h – Grupo Belelê

22h – Vitor e Luan

23h50 – Batukerê

1h40 – Orquestra Big Band

Xambioá

A festa em Xambioá começou uma semana antes do carnaval. A cidade do bico do papagaio encerra a programação da folia com dois shows. Confira:

Patchanka

Forró da Elite

Vittorio Rienzo