Il concerto di Ultimo , organizzato presso il Colosseo di Roma e in streaming, ha avuto numerosi problemi, scatenando l’ira dei fan. Ecco tutto quello che è successo.

Il concerto di Ultimo al Colosseo

Lui è uno dei cantanti più amati dal grande pubblico. Stiamo parlando di Ultimo , finito al centro delle polemiche per il suo recente concerto al Colosseo di Roma. Ma cosa è accaduto? Il cantante ha organizzato un bellissimo evento nel Colosseo, chiaramente, a causa delle restrizione anti-Covid, senza pubblico. Il concerto è stato trasmesso in streaming sulla piattaforma LiveNow . Ma il sito è andato in crash nel bel mezzo dell’esibizione e molti degli spettatori online, che hanno pagato 10 euro per il biglietto, non hanno potuto assistere all’evento. Nel momento in cui il sito è andato in crash, sugli schermi degli spettatori online è apparso un annuncio che invita a riprovare dopo pochi minuti.

Ma il sito non è riuscito a trasmettere nel breve tempo. LiveNow , ha fatto sapere che il concerto sarà disponibile per 48 ore. E chi non riuscirà ad accedere all’evento sarà rimborsato. Ma perché lo fermi? I fan del cantante hanno voluto condividere il grande momento di sentire il loro beniamino più o meno nella stessa ora. Un modo come un altro per esorcizzare la lontananza dai concerti, dagli abbracci di una volta del pubblico. Ma non è tutto, perché c’è stata anche una seconda, anche se più piccola, protesta. Come spiega il Corriere della Sera – che si è occupato ampiamente del caso – sembra che la comunicazione dell’evento abbia tratto inganno molti fan. In tanti, infatti, credevano che il concerto fosse in diretta, mentre l’evento è stato registrato ad inizio aprile.

Leggi anche —–> Benedetta Rossi, il racconto: “Non mi reggevo in piedi dalla paura”

Leggi anche —–> Amici, avete mai visto la sorella di Gaia? Sono identiche FOTO

Le parole di Ultimo

Nelle scorse ore, Ultimo è intervenuto sulla vicenda, spiegando cosa è accaduto. Ha raccontato il cantante: “Ci siamo distinti anche questa volta. Siamo riusciti a mandare in crash i server che ospitavano l’evento. Indovinate un po ‘? Non era mai successo. Eravamo troppi. sia stato bello esibirmi nel cuore della mia città, ma non è questo il momento “.

E ancora: ” Ora voglio solo dire a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e che non sono riusciti a seguire l’evento in diretta che sarà comunque disponibile per le prossime 48 ore. Buongiorno vita all’01: 00 sarà vostra, di tutti “.