Ultim’ora: dramma per Meghan, ricovero d’urgenza in ospedale. Ecco cosa è successo alla bimba, sudditi sotto choc. Meghan Markle in ospedale. La moglie di Harry sarebbe stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso per dare alla luce la loro secondogenita. La notizia ha subito fatto il giro del mondo e i fan sono curiosi di sapere novità sul fatto. La nascita della piccola era però prevista per il mese di giugno, a quanto pare, però, la piccolissima avrebbe scelto di bruciare i tempi e vedere il sole prima del previsto.

Leggi anche –> U&D, Scoppia il caos. Maria svela l’inganno di Armando Incarnato e lo caccia. Insulti e Urla in studio, mai successo prima

Leggi anche –> Alberto Matano, L’annuncio del matrimonio a sorpresa sconvolge i fan. Chi sposa

Apprensione per Harry e Meghan

Né Meghan stessa né Harry hanno però diramato la notizia. E non sono uscite note ufficiali. Nelle ultime foto finite in rete Meghan era apparsa in strada con in braccio Archie e un pancione molto evidente.

A quanto pare, secondo quanto riporta New Idea, Meghan è stata vista entrare in ospedale. La donna sarebbe stata ricoverata nel nosocomio della città di Santa Barbara. Non sarebbe arrivata a bordo dell’autoambulanza, bensì di un Suy. La notizia ha sconvolto i fun che erano pronti a leggere la notizia del parto in casa, come era stato programmato.

La gravidanza sarebbe più difficile del previsto e l’ex attrice potrebbe rinunciare al suo desiderio. Le complicazioni avrebbero, inoltre, spinto il principe Harry a rientrare negli Stati Uniti subito dopo i funerali del nonno Filippo e prima del compleanno della regina.

Come ovviamente era prevedibili, i rischi di un parto in ospedale sarebbero abbattuti rispetto al parto in casa. Al momento la struttura ospedaliera non riporta alcuna dichiarazione. La sorellina di Archie, dunque, potrebbe nascere molto prima del previsto e ci si aspetta un altro annuncio nello stile dei duchi di Sussex, ormai lontani dai protocolli rispettati dalla Famiglia Reale per questo tipo di eventi. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Ultim’ora: dramma per Meghan, ricovero d’urgenza in ospedale. Ecco cosa è successo alla bimba, sudditi sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.