Ultim’ora, E’ morto Riccardo, l’ex cavaliere over di Uomini e Donne. Fan sotto choc. “Una tragedia inaspettata”

Tragedia a Uomini e Donne, è morto poche ore fa un volto noto della trasmissione di Maria de Filippi in un tremendo incidente all’altezza di Modena. Stiamo parlando di Riccardo Ravalli che ricordiamo come cavaliere e corteggiatore di Daniela al trono over nella stagione 2020 . Riccardo si trovava alla guida del mezzo che si è schiantato provocando la sua morte. Una vera tragedia per l’uomo che era da sempre un amante delle moto e che aveva numerosi fan che ora lo piangano distrutti.

Riccardo era un bel ragazzo toscano ma di origini siciliane e viveva a Montecatini, in provincia di Pistoia. Nella vita, come lavoro, si occupava di sicurezza nei locali ma visto il periodo di pandemia aveva ripreso a lavorare con il padre in ambito commerciale. L’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva solo 39 anni. Daniela, la bella dama bionda del trono over di Uomini e donne, gli era piaciuta subito ma comunque la loro storia non era andata a buon fine. ( continua dopo la foto)

Riccardo era molto amante dello sport e sul suo profilo instagram si possono ancora vedere molto foto di lui in palestra. Proprio sul suo instagram Riccardo scriveva che era amante delle motociclette tanto da far parte di un club: “Motorcycle/CLUB S.F.F.S “. L’ex cavaliere di Uomini e Donne recentemente era stato intervistato anche dal nostro giornalista Fralof raccontando un po di se. Questo il link

Riccardo Ravalli ad Uomini e Donne 2020

Riccardo Ravalli è stato uno dei cavalieri del Trono Over dell’edizione 2020 di Uomini e Donne in piena pandemia. Dal suo ingresso negli studi Mediaset, Riccardo Ravalli aveva mostrato immediatamente una particolare attenzione per la dama Daniela Di Napoli. Tra i due c’è stata una forte alchimia e una palese complicità, tuttavia il loro percorso di conoscenza è finito piuttosto in fretta e in modo negativo.

Daniela infatti ha definitivamente abbandonato Uomini e Donne perchè ha conosciuto un altro uomo all’esterno del programma ovvero Riccardo Saraca . Il giovane cavaliere quindi è rimasto anche per un po’ di tempo in trasmissione senza però riuscire al fine a trovare la sua anima gemella. Alla fine è uscito dalla trasmissione e purtroppo solo adesso la tragica notizia della sua morte. Molti sono i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno scrivendo sui social i suoi ex compagni di avventura. Anche noi ci uniamo al doloro di amici e famiglia.

