Ultim’ora GF Vip: Ha abbandonato la casa. Ecco chi ha deciso di lasciare il gioco all’improvviso. Fan increduli

Colpo di scena durante l’ultima puntata del GF Vip 6, con Alex Belli che ha deciso di abbandonare la Casa: Soleil Sorge prova a seguirlo. Incredibile colpo di scena nel corso della puntata del GF Vip 6 di ieri. Infatti Alex Belli ha cercato di salutare Soleil Sorge, prima di abbandonare la casa. L’attore ha sbottato affermando: “Io me ne vado, basta“. L’unica a seguirlo prima di abbandonare il reality è stata Soleil Sorge. Tra i due c’è stato un flirt durante la trasmissione, con i telespettatori che sono riusciti ad intercettare anche un bacio tra l’attore e l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Prima che l’attore abbandonasse la casa del Gf Vip, Soleil Sorge ha ribadito: “Io esco con te, io esco con te, non ci sto qui! Devo continuare a prendermi la me**da che la gente mi tira? Io in una casa del genere non ci sto“. Di tutta risposta, però, Belli è stato inamovibile ed ha aggiunto: “Mi dispiace, sì mi dispiace averti portata dentro a tutto questo, mi dispiace, ma io non posso stare qui con lei che sta male“. Andiamo quindi a vedere cos’è successo prima che il concorrente abbandonasse la casa.

GF Vip 6, Alex Belli abbandona la Casa: “Io non posso stare qui con lei che sta male”

Prima di lasciare la casa, gli autori del GF Vip 6 hanno invitato Alex Belli ad andare in confessionale, ma il concorrente ha ribadito “No, io esco“. Soleil ha quindi cercato di trattenere l’attore affermando: “Io mi sono ripromessa di essere sempre professionale, ma se te esci io esco con te. La decisione però deve essere presa a mente fredda, se te a mente fredda decidi di uscire io vengo con te, se capisci che è la scelta giusta“.

Ancora una volta Belli non è tornato sui suoi passi ed ha ricordato anche al pubblico a casa: “Io così non voglio stare qui. Il mio amore, la mia vita fuori è più importante di qualsiasi cosa. Io non rischio tutta la vita per stare qui“. Dopo queste parole, Belli ha quindi deciso di abbandonare il reality. L’addio è stato accolto con stupore dagli altri concorrenti. Infatti Manila Lazzaro ha affermato: “Questo è brutto, tutto quanto, ma questo è un amore“, mentre secondo Francesca Cipriani ha dichiarato che Belli avrebbe potuto abbandonare la casa in un altro modo.

Gf Vip: Delia, Alex e Soleil

Un incontro sincero anche se costellato da pianti non troppo veri. Delia nel giardino della casa ha parlato a suo marito e gli ha fatto notare quanto abbia sbagliato nei gesti, nelle parole e nel sottovalutare l’eco che le sue azioni avrebbero potuto creare (e che hanno creato).

Nonostante tutto quello che sta succedendo dentro questa casa e fuori, mi manchi tanto. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso. Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me e alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore. Hai promesso di stare con me per tutta la vita, di creare una famiglia, ma allora che cosa stai facendo? Dimmelo, sono qui, dimmelo. Cosa sta succedendo? I tuoi comportamenti sono fraintendibili. Mi fai del male, sono stata malissimo in questi giorni. Sono due mesi che non ci vediamo, ricordati di questo. Tuo padre ha detto che non devi bere. Poi sei astemio, te lo ricordi? Quando bevi sei un’altra persona, diventi anche un po’ violento. Stai giocando proprio male. Fuori, si parla male di te.

Alex, dopo lo stop freeze ha potuto rispondere alla moglie. Era molto dispiaciuto e si è anche avvicinato molto alla moglie per chiederle se dovesse uscire dalla Casa per andare via con lei: È solo amicizia. Fidati. Io non posso essere diverso da questo perché io sono così. Se vuoi lascio il gioco, ma questo è lavoro. È come se fossi su un set… Delia non è sembrata molto rassicurata dalle parole del marito e quando si sono dovuti separare lei è stata molto fredda.

Gf Vip: Sonia e Adriana sul trio Soleil-Delia-Alex

Le opinioniste hanno espresso la loro sul trio Soleil-Delia-Alex. Adriana Volpe: “Che lui sia innamorato di Delia non lo metto in dubbio, però questo è un film che ho già visto all’Isola dei Famosi nel 2015 stesso cinema. Io penso che alcuni riescano ad essere fedeli, altri pur essendo fidanzati o sposati non riescono… dai che lui sia preso da Soleil è evidente”. “Lui secondo me si è sentito scoperto – ha spiegato Sonia Bruganelli – perché lei continuava a dire fuori c’è un’altra immagine. Lui ha detto cose gravi, molto più gravi di un bacio come A me non interessa perché non ce la faccio a starle lontano da lei”.

Ultim'ora GF Vip: Ha abbandonato la casa. Ecco chi ha deciso di lasciare il gioco all'improvviso. Fan increduli