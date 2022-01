Ultim’Ora GF Vip: Katia Ricciarelli fuori. Signorini si è arreso agli sponsor . L’ultima battuta è stata “fatale”. Cos’è successo di gravissimo

Si complica la situazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Da giorni non si fa che parlare della cantante e sui social network sono in molti a chiedere a gran voce la squalifica dell’ex moglie di Pippo Baudo. La sua colpa? Quella di aver pronunciato diverse frasi ignobili, giudicate misogine, omofobe e razziste. Dopo le reazioni furiosi dei concorrenti, ex e attuali, arrivano anche quelle degli sponsor del reality show guidato da Alfonso Signorini.

Due aziende alimentari hanno infatti segnalato il comportamento di Katia Ricciarelli alla produzione del GF Vip e chiesto provvedimenti. Alcuni telespettatori, che seguono la diretta della trasmissione su Mediaset Extra, hanno contatto personalmente gli sponsor che hanno replicato con il medesimo messaggio:

“Ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti” Katia Ricciarelli verrà squalificata nella puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 venerdì 7 gennaio? Molti hanno puntato il dito contro Alfonso Signorini, reo a detta di qualcuno di difendere troppo la sua concorrente, presente nella Casa più spiata d’Italia fin dalla prima puntata.

A tal proposito alcuni dei Vipponi eliminati – Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino in primis – stanno pensando di bloccare lo studio in diretta nel caso Signorini non dovesse prendere provvedimenti contro la soprano. Provvedimenti che molti sperano sia definitivi. Ma da alcuni fonti pare che Signorini abbia evitato l’eleminazione diretta ma potebbe mandarla in direttissima in nomination. In fondo questa penalità è stata data a Lulù per molto meno, ovvero delle parolacce dette in un momento di panico e non per frasi razziste e retrogade come quelle pronunciate dalla Ricciarelli.

Katia Ricciarelli nella bufera

Dopo aver dato della “scimmia” a Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e averla invitata a “tornare a scuola al suo Paese”, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di un altro scivolone nelle ultime ore. Nel suo mirino, stavolta, è finito Giacomo Urtis. Sul chirurgo dei vip, che nel gioco è entrato al fianco di Valeria Marini con la quale forma un unico concorrente, Katia si è lasciata sfuggire l’ennesima dichiarazione a sfondo retrogrado. L’ex di Pippo Baudo stava chiacchierando con la new entry Kabir Bedi quando ha commesso l’ennesimo sbaglio.

“Devono andare in bagno insieme? Questa è la regola?”, ha chiesto Sandokan. “Quando sei legato sì”, ha risposto la Ricciarelli per poi aggiungere: “Sì, ma…bisogna dirglielo, in fondo sono due donne”. Affermazioni che hanno subito scatenato il popolo della rete. Sulla vicenda si è espressa pure Selvaggia Lucarelli, che ha conosciuto Katia Ricciarelli nel 2006 a La Fattoria. La giornalista non ha un buon ricordo della cantante: più volte ci sono stati litigi e discussioni tra le due. Selvaggia ha definito la Ricciarelli una persona prepotente, cattiva, civettuola e misogina.

Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Ultim’Ora GF Vip: Katia Ricciarelli fuori. Signorini si è arreso agli sponsor . L’ultima battuta è stata “fatale”. Cos’è successo di gravissimo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.