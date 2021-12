ultim’ora-grande-fratello-vip:-notte-assurda,-un-vippone-si-ritira-e-abbandona-la-casa.-fan-sotto-choc-e-delusi

Valeria Marini ha le ore contate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6? Ecco l’indiscrezione pazzesca su quello che starebbe per succedere. L’ingresso nella casa del GF Vip 6 di Valeria Marini e Giacomo Urtis come un solo concorrente ha di sicuro portato molta allegria nel programma. La diva del piccolo schermo italiano si è subito distinta per i continui bisticci con il chirurgo dei vip, che avrebbe già chiesto di essere separato, e si è anche distinta per i capricci con Carmen Russo.

Dall’altra parte, ai fan più attenti del programma non sarà sfuggita la particolare sensibilità di Valeria, che riesce anche a capire le dinamiche del grande fratello non chiaramente esplicitate. La showgirl, infatti, ha subito colto quando Alex Belli si era agitato per la mancata presenza di Delia Duran in studio, ed è andata a mettere in guardia Miriana Trevisan da Biagio D’Anelli.

Valeria Marini: perchè potrebbe uscire dal Grande Fratello Vip 6

Il tempo di Valeria Marini al GF Vip 6 sarebbe però limitato già da contratto. Non sarebbe stata dunque solo Katia Ricciarelli a pretendere di uscire in una determinata data dalla casa più spiata d’Italia. Natalie Caldonazzo avrebbe in agenda la presenza ad uno spettacolo teatrale il prossimo 29 gennaio: questo significa che uscirà dal grande fratello prima di quella data dalla casa.

Anche per Valeria Marini sembrerebbe esserci una data di fine collaborazione, purtroppo molto vicina. Sulla pagina social dell’esperta di gossip Deianira Marzano, un fan avrebbe garantito che la soubrette avrebbe prenotato le vacanze di capodanno a Sharm El Sheik. Non avrebbe disdetto prima dell’ingresso nel reality: significa che uscirà a breve dal grande fratello?

La Marini è in effetti in nomination per la puntata di venerdì. Se Valeria dovesse effettivamente uscire Venerdì dalla casa del Grande Fratello, il dubbio sorgerebbe un po’ a tutti. Le votazione quindi sono effettive o pilotate? Insomma già molti dubbi sull’imparzialità di Signorini hanno costellato questa edizione del grane fratello vip, anche per la scelta delle immunità. Ora anche un dubbio sulle votazioni o nomination sarebbe davvero troppo.

L’articolo Ultim’ora Grande Fratello Vip: Notte assurda, Un vippone si ritira e abbandona la casa. Fan sotto choc e delusi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.