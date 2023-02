um-adolescente-morreu-afogado-e-58-pessoas-foram-salvas-durante-o-carnaval-no-litoral-de-sp

Número é menor em relação ao Carnaval de 2022, quando 157 banhistas foram salvos. Um adolescente morreu afogado e cerca de 60 pessoas foram salvas no litoral de SP durante o Carnaval

Arquivo/Fabio Baliberdin

Um adolescente morreu afogado e 58 pessoas foram salvas no mar durante o carnaval nas praias da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira (23), pelo Grupamento de Corpo de Bombeiros Marítimos (GBMar).

O levantamento feito entre os dias 17 e 21 de fevereiro e revelam que 58 vítimas foram salvas, sendo 20 pessoas apenas em Praia Grande. Outras 16 pessoas foram salvas em praias de Guarujá, duas em Bertioga, quatro em Mongaguá, 12 em Itanhaém e quatro em Ilha Comprida.

O número é menor em relação ao Carnaval de 2022, quando 157 banhistas foram salvos. Na época, somente em Guarujá os guarda-vidas salvaram 102 pessoas.

Um adolescente de 13 anos desapareceu no mar ao ser arrastado pela correnteza na segunda-feira (20), enquanto aproveitava a praia com familiares, na altura do bairro Maracanã, em Praia Grande. O corpo do menino foi encontrado quarta-feira (22), no bairro Aviação. O GBMar informou que a família reconheceu a vítima no Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Corpo de jovem de 13 anos é encontrado na faixa de areia em Praia Grande, SPP; imagem ilustrativa

Reprodução/Praia Grande Mil Grau

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

valipomponi