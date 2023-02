Um ano após morte de Paulinha Abelha, vocalistas da Banda Calcinha Preta usam redes sociais para homenagear a cantora

A artista morreu aos 43 anos, no dia 23 de fevereiro do ano passado, após complicações decorrentes de insuficiência renal. Cantora Paulinha Abelha da banda Calcinha Preta

Arquivo pessoal/ Redes sociais /Arquivo

Um ano após a morte da cantora Paulinha Abelha, os vocalistas da Banda Calcinha Preta utilizaram as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para homenageá-la. A artista morreu aos 43 anos, no dia 23 de fevereiro do ano passado, após complicações decorrentes de insuficiência renal.

Irmã fala da saudade da família

‘Aprendi a ser forte com ela’, diz viúvo

Em sua rede social, a cantora Silvânia Aquino, fez um longo texto e parte dele foi destacando a convivência das duas, que dividiram a carreira durante anos.

“Você foi e é uma irmã da vida. E seguir daqui sem você, não tem sido uma jornada fácil, mas estou caminhando por mim e por você. Nada é igual desde a sua triste ida, os palcos, os camarins e viagens. Nada. Falta a sua alegria, o seu sorriso, a sua cumplicidade, o seu afeto. Falta você. E vai faltar pra sempre, nada, jamais irá preencher esse vazio, essa lacuna, e isso é mais uma prova do quão incrível você foi aqui”, disse.

Já o cantor Bell Oliver disse que a saudade ainda o deixa incrédulo diante da morte. “Até hj penso que é mentira, custo acreditar que vc nos deixou tão precocemente, saiba que te amarei eternamente minha abelha”.

Daniel Dial usou as redes sociais para anunciar a missa em celebração à memória de Paulinha e fez alguns posts resgatando imagens da cantora e escreveu: “1 ano de saudade”.

FOTOS: relembre diferentes momentos da carreira e da vida de Paulinha Abelha

Quem foi Paulinha Abelha

Cantora Paulinha Abelha morre aos 43 anos

Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, trabalhou com o pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Diau.

Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta, atualmente, por Silvânia Aquino e Bell Oliver. A história na banda tem idas e vindas, mas começou no final dos anos 1990, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu. Ao todo, ela gravou 21 CDs e três DVDs.

A cantora foi homenageada na música que leva o seu nome, “Paulinha”. Ela deixou a banda em 2009 para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada.

Em 2014, retornou para a Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018.

Entre os maiores sucessos de Paulinha e da banda Calcinha Preta estão as músicas: “Você Não Vale Nada”, “Furunfa”, “Baby doll”, “Louca por ti”, “Sonho Lindo”, “Armadilha”, “Paulinha” e “Ainda te amo”.

A banda Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos em fevereiro de 2020 e retornava à rotina de shows após meses sem apresentações por conta da pandemia.

Até a internação de Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast Podpah, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro.

