Um ano depois, acusados de matar ‘Tito comprador de gado’ passam por audiência de instrução em RO

Audiência para decidir se os acusados vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Crime ocorreu há um ano em Monte Negro. Pecuarista Tito comprador de gado foi morto com tiros na cabeça

Facebook/Reprodução

Os acusados de matar Cícero Quirino da Silva, conhecido como ‘Tito comprador de gado’, foram ouvidos nesta quinta-feira (2) durante audiência de instrução na Justiça em Ariquemes (RO), Vale do Jamari.

Sete testemunhas de acusação e uma de defesa falaram na audiência da 1ª Vara Criminal. Todas as pessoas foram ouvidas pela juíza Larissa Pinho, que conduziu a audiência para decidir se os acusados vão ser julgados pelo Tribunal do Júri.

O pecuarista ‘Tito Comprador de Gado’ foi morto com dois tiros na cabeça enquanto estava jantando em uma lanchonete de Monte Negro (RO) em 19 de janeiro de 2022.

Tito foi atacado a tiros pelos dois acusados, que estavam em uma motocicleta. Investigação conduzida pela Polícia Civil apontou o envolvimento de policial penal no assassinato de Tito.

O policial penal foi preso em fevereiro de 2022 durante uma operação.

Vittorio Ferla