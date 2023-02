Um ano depois do crime, polícia prende dois suspeitos de envolvimento na morte de empresário em posto de combustível da capital

Crime aconteceu em janeiro de 2022 e família de Nilton Alcântara Neves, de 60 anos, presenciou o assassinato. Eles foram localizados em Cuiabá (MT) e recambiados para o Tocantins nesta terça-feira (14). Empresário foi assassinado em posto de combustíveis de Palmas

Ana Paula Rehbein/TV Anhanguera

Um ano depois do crime, dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Nilton Alcântara Neves, de 60 anos, foram localizados e presos em Cuiabá (MT) e recambiados para o Tocantins. O crime aconteceu no dia 25 de janeiro de 2022 em um posto de combustíveis da ASR-SE 75 (Antiga 712 Sul), que era de propriedade da vítima.

Por volta das 19h30, Nilton chegava de carro ao estabelecimento e desceu para falar com a mulher, que estavam em outro veículo com os filhos do casal. Ele foi abordado pelo agressor e atingido com pelo menos seis tiros. Depois disso, o suspeito saiu correndo.

Segundo a Polícia Civil, os homens que seriam os autores estavam em Mato Grosso. Também foram cumpridos 11 mandados de busca relacionados ao homicídio, sendo sete também em Cuiabá, dois em Ribeirão Preto (SP), um em Rondon do Pará (PA) e um em Palmas.

Uma aeronave da Polícia Militar foi utilizada no recambiamento da dupla, que chega a capital nesta terça-feira (14).

Empresário era sócio de uma das principais redes de postos do Tocantins

Divulgação

Relembre o crime

Segundo testemunhas informaram na época do crime, a mulher e os filhos do empresário estavam em outro carro e chegaram ao posto ao mesmo tempo em que Nilton. Ele desceu do carro que estava para falar com a mulher e nesse momento foi abordado pelo agressor.

O delegado Guido Camilo, da Divisão de Homicídios, esteve no local do crime e informou que a vítima foi atingida por pelo menos seis tiros no tórax. O atirador saiu correndo do posto após os disparos em Nilton.

Câmeras de segurança da lanchonete do posto flagraram o momento em que um suspeito de ser o assassino do empresário circula pelo local. Às 19h32 o suspeito aparece com uma camisa azul de mangas longas, calça e tênis em tons mais escuros e um boné preto. Ele caminha com o que parece ser uma garrafa de água nas mãos.

Outras imagens feitas por câmeras de estabelecimentos vizinhos, mostraram a fuga. Este segundo vídeo está em preto e branco e dá para ver suspeito descartando o que parece ser a própria camisa e caminhando apressado por uma área deserta.

Suspeito foi flagrado em uma lanchonete do posto

Reprodução/TV Anhanguera

As investigações preliminares apuraram que o atirador estivaria armado com uma pistola por causa das capsulas encontradas no local. Até aquele momento, não se sabia a motivação para o assassinato.

Nilton Alcântara era um dos sócios e também o presidente da rede Petrolíder, uma das maiores no ramo de combustíveis no Tocantins.

