Um ano e 4 meses após determinação do TCE, Limeira tem 57 escolas sem laudo de vistoria dos bombeiros; veja nomes

Número representa 70,4% das unidades de ensino da rede municipal; prefeitura diz que procedimentos para regularização estão em andamento normal, mas não informou prazo para concluí-los. Prédio da Escola Governador Mário Covas, em Limeira (SP), está entre os que não possuem AVCB

João Baxega/G1

Um ano após o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) determinar que a Prefeitura de Limeira (SP) providencie Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para escolas e creches municipais, ainda há 57 unidades sem esse laudo. Em novembro de 2021, o número era de 70 imóveis. A administração municipal afirma que os procedimentos para regularização completa estão em andamento normal.

As informações foram obtidas pelo g1 por meio da Lei de Acesso à Informação. O AVCB é um documento que atesta que a edificação possui todas as medidas de segurança necessárias contra casos de incêndio e pânico. Segundo lei e decreto estadual, responsáveis por todas edificações destinadas a uso coletivo devem emitir esse laudo junto ao Corpo de Bombeiros.

A rede municipal de educação de Limeira possui atualmente 81 unidades, portanto, 70,4% das escolas ou creches ainda não possuem a garantia oficia do Corpo de Bombeiros quanto a segurança em casos de urgência. Confira a seguir a lista completa das que não têm o documento:

Ceief Governador Mário Covas

Emeief Professor Deovaldo Teixeira de Carvalho

Ceief Professora Flora de Castro Rodrigues

Ceief Professora Jamile Caram de Souza Dias

Ceief Professora Maria Paulina Rodrigues Provinciatto

Ceief Rafael Affonso Leite

CI Aldelena Baraldi Fonseca Santos

CI Carolina Guilhermina Schnoor Bohianza (CAIC)

CI Caroline Pardo de Campos Freire

Cl Célia Regina Sciarra

CI Claudinor José Cardoso

CI Dinah Bertolini de Moraes

Cl Jardim Caieira

CI Fábio Franco de Oliveira

Cl Irene Gomes Bortolan

Cl Irmã Maria José de Jesus Silva

CI João Ari Cason

Cl Jonas Pereira Britto

CI José Eduardo Voight Sampaio

Cl Lia Maura Mattos Silveira

CI Lucília Ramos da Silva Forster

Cl Lucinda Tank Kuhl

CI Murilo Lemos Mendes da Silva

Cl Neusa Francisco Correa da Silva

Cl Orlanda Grisi Rocco

CI Prefeito Ary Levy Pereira

CI Professora Márcia Helena Baldovi Bettoni

CI Vereador Rubens Pinheiro Alves — Extensão

CI Waldimir Jorge Schinor

Emei Professora Maria Wilma Buck Beriaia

Emei Professora Mercedes Stuchi Duarte de Mattos

Emei Theresa Veronesi D’Andrea – Un 01

Emeif – Bairro dos Lopes | Igreja

Emeif Aracy Nogueira Guimarães

Emeif Deputado Laércio Corte

Emeif Doutor José Carvalho Ferreira

Emeif Doutor Waldemar Lucato e Cobertura de Quadra

Emeif José Paulino Araújo Vargas

Emeif Major José Levy Sobrinha

Emeif Maria Aparecida Machado Julianelli – Dona Mariazinha (CAIC)

Emeif Maria Thereza Silveira de Barros Camargo

Emeif Mário de Souza Queiroz Filho

Emeif Padre Maurício Sebastião Ferreira

Emeif Pastor Ismael Pereira Lago

Emeif Prada

Emeif Professor Aldo José Kúhl Un 02

Emeijef Professor Creso Assumpção Coimbra

Emeijef Professor José Roberto Braz

Emeijef Professor Nestor Martins Lino

Emeijef Professora Cassiana Maria Soares Lenci

Emeijef Professora Clara Monzoni Lang

Emeijef Professora Egle Maria Ciarrochi

Emeijef Professora Evangelina Mauro

Emeief Professora Maria Apparecida de Luca Moore – Un 01

Emeief Professora Maria Madalena Vasconcellos da Silva

Emeief Tenente Aviador Ary Gomes de Castro

Emeief Vereador Mauro Sérgio Vieira

Segundo o Departamento de Planejamento e Administração, nos casos da Ceief Professora Maria Paulina Rodrigues Provinciatto, Cl Jardim Caieira, CI Claudinor José Cardoso, Cl Prefeito Ary Levy Pereira, a regularização está em fase de contratação na Secretaria da Adminsitração. Em relação à Ceief Professora Jamile Caram de Souza Dias, Emeief Doutor Waldemar Lucato e Cobertura de Quadra, Cl Lia

Maura Mattos Silveira, Emeief Tenente Aviador Ary Gomes de Castro, estão em fase final as obras para que, depois, ocorra a vistoria do Corpo de Bombeiros.

Já as demais estão em fase elaboração de projeto junto ao Departamento de Projetos da Secretaria Municipal de Urbanismo.

“O andamento dos mesmos está de acordo com a programação do departamento em que se encontram os processos”, acrescenta a nota, assinada pelo diretor de Departamento de Planejamento e Administração, Edgar Caldeira da Cruz. Ele também aponta que não há prazo previsto para que haja normalização completa da situação.

Questionada sobre medidas de segurança adotadas enquanto os laudos não são emitidos, comunicou que realiza manutenções e inspeções conforme solicitações.

TCE cobra normalização

A determinação do TCE para uma solução ao problema está no parecer do órgão pela aprovação das contas do governo municipal de 2019, na parte de ressalvas. Além da questão estrutural das escolas, o conselheiro substituto Valdenir Antonio Polizeli determinou correções em questões envolvendo precatórios, quadro de comissionados, transparência pública, horas extras de servidores, atendimento na saúde e educação.

Em relação ao AVCB, o TCE se baseou em relatório de fiscalização que realizou em escolas e creches da cidade, de 25 de setembro de 2020. Segundo este documento, à época, oito unidades de saúde possuíam o laudo, enquanto outras 67 não tinham e duas estavam com o documento vencido e em processo de renovação.

Polizeli apontou que “por se tratar de um conjunto de falhas cuja origem bem como a sua devida resolução são de médio e longo prazo, escapando dos limites do exercício, elas podem ser relevadas” na análise das contas do ano.

No entanto, acrescentou que “sua manutenção em função de omissão ou desídia do gestor poderá comprometer as contas futuras visto que colocam em risco a trajetória positiva observada até o momento no ensino e na saúde municipais”.

Determinação judicial

Em julho de 2018, a Justiça de Limeira deu um prazo de até 90 dias para que a prefeitura regularizasse as escolas que estavam sem os itens de segurança contra incêndios na cidade. A decisão se deu após uma ação civil do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) de 2015 apontar que das 77 unidades escolares em Limeira, apenas uma tinha o AVCB.

À época, o governo municipal informou que já tinham sido aprovados 56 projetos junto ao Corpo de Bombeiros, sendo que quatro escolas já estavam regulares e que os demais projetos estavam em elaboração. Também na ocasião, a administração informou que recorreria para ter maior prazo para a regularização, mas que seguiria com as ações para normalizar a situação.

Fiscalização do TCE em novembro de 2019 em diferentes cidades da região flagrou uma escola da cidade sem o laudo de vistoria. A informação da prefeitura à época foi que o projeto técnico já tinha sido aprovado e tinha seguido para planejamento de recursos e contratação de execução.

VÍDEOS: Veja reportagens sobre a região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo