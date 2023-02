Um ano sem Paulinha Abelha: irmã fala da saudade da família e do desafio de manter viva a memória da artista

Andrea Abelha lembrou o início da carreira de Paulinha, o amor e cuidado dela com o pai e sobre o legado da artista. A cantora morreu no dia 23 de fevereiro de 2022, após complicações decorrentes de insuficiência renal. Um ano sem Paulinha Abelha: irmã da cantora fala sobre a saudade da família

Filha mais velha de uma família de três irmãs, a cantora Paulinha Abelha era vista como uma pessoa decidida e que desde cedo sabia o que queria. A artista morreu aos 43 anos, no dia 23 de fevereiro do ano passado, após complicações decorrentes de insuficiência renal.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O jeito determinado de Paulinha no início da carreira é uma das lembranças que a irmã Andrea Abelha recorda com carinho. “Lembro que ela se inscreveu para uma seleção no Faustão, mas não deu certo, e ela chegou em casa dizendo a minha vó que um dia conseguiria e conseguiu. E tempos depois ela se apresentou no Faustão com a Banda Calcinha Preta, onde todo o Brasil a conheceu”, recordou.

Andrea disse ainda que a carreira artística da irmã sempre contou com a parceria da família, em especial a do pai.

“Nosso pai foi o maior incentivador. Desde sempre esteve com ela, apoiando e dando coragem. Ele pedia dinheiro nos ônibus para conseguir pagar as passagens para eles viajarem de Simão Dias para Aracaju. Ela era menor de idade e ele ficava aguardando enquanto ela cantava em barzinhos na Orla da Atalaia”, disse.

Paulinha Abelha com a família

Arquivo pessoal

Após a morte de Paulinha, Andrea Abelha, que se mudou para a casa da irmã na Grande Aracaju, diz que a família tem se adaptado a uma nova realidade, mas sem perder a conexão com ela. “Tudo traz recordações dela. Cada cantinho dessa casa é Paula. Sinto muita falta. Alguns objetos têm até o cheiro dela, nunca lavei e nem vou lavar, vai ficar para sempre”.

Ela disse que também assumiu a responsabilidade de cuidar do pai, que antes ficava sob os cuidados de Paulinha. Acamado há seis anos, Gilson Abelha não fala, tem poucos movimentos e se alimenta com o suporte de sonda.

“Ela cuidava muito dele e o amava demais. Ele tem assistência de saúde 24h e eu estou sempre aqui ao lado dele, conversando, dando carinho e rezando. Já falei com ele sobre Paula, mas acredito que por conta da doença ele não entenda. Eu sinto que ele lembra dela, mas por sermos parecidas fisicamente, ele pode achar que eu sou ela”, contou.

Sobre a mãe, que continua morando no município de Simão Dias, cidade natal da cantora, Andrea contou que a tristeza é um sentimento muito presente na vida dela no último um ano. “Minha mãe está acabada, é uma ferida que não vai cicatrizar. Ela está sofrendo muito”, lamentou.

Em meio à dor e as lembranças, Andrea diz que busca forças para cuidar dos pais e manter vivo o legado de Paulinha, que recentemente teve a sua memória eternizada ao ganhar um espaço do museu, que retrata os filhos ilustres da sua cidade natal.

“Paulinha é única. Nunca vi um ser humano tão bom, tão maravilhoso, cheio de luz com ela. Inesquecível”, finalizou.

FOTOS: relembre diferentes momentos da carreira e da vida de Paulinha Abelha

LEIA TAMBÉM

Paulinha foi voz importante do forró eletrônico

Médica de Paulinha faz desabafo sobre mentiras

Veja fotos da carreira da cantora

Quem foi Paulinha Abelha

Cantora Paulinha Abelha morre aos 43 anos

Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, trabalhou com o pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Diau.

Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta, atualmente, por Silvânia Aquino e Bell Oliver. A história na banda tem idas e vindas, mas começou no final dos anos 1990, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu. Ao todo, ela gravou 21 CDs e três DVDs.

A cantora foi homenageada na música que leva o seu nome, “Paulinha”. Ela deixou a banda em 2009 para integrar a G.D.Ó. do Forró com Marlus Viana, com quem foi casada.

Em 2014, retornou para a Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018.

Entre os maiores sucessos de Paulinha e da banda Calcinha Preta estão as músicas: “Você Não Vale Nada”, “Furunfa”, “Baby doll”, “Louca por ti”, “Sonho Lindo”, “Armadilha”, “Paulinha” e “Ainda te amo”.

A banda Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos em fevereiro de 2020 e retornava à rotina de shows após meses sem apresentações por conta da pandemia.

Até a internação de Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast Podpah, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro.

Vittorio Ferla