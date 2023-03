Um dia após congestionamento na Ponte de Igapó, STTU reforça fiscalização e encontra permissões falsificadas

Por causa da obra na avenida Felizardo Moura, apenas transportes públicos, veículos de urgência e emergência e de moradores locais têm acesso permitido ao trecho. Agentes da STTU fiscalizam passagem de veículos pela Ponte de Igapó, em Natal

Um dia após um congestionamento quilométrico travar o trânsito na Ponte de Igapó por horas, fiscais da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) realizaram uma triagem, na manhã desta quinta-feira (30), para só permitir passar os veículos com autorização.

Até adesivos de autorização de passagem falsificados foram encontrados no local.

A ponte é um dos dois acessos da Zona Norte (a maior zona administrativa da capital potiguar) às demais regiões da cidade.

Desde o início das obras na avenida Felizardo Moura, via de acesso à ponte – apenas os ônibus do sistema de transporte público, veículos de carga e veículos de urgência e emergência, além de carros de moradores locais, são autorizados a passar pela avenida.

No entanto, segundo fiscais da STTU, muitos condutores têm descumprido a norma, o que teria causado congestionamentos recentes. Na manhã desta quarta-feira (29), o fluxo era mais tranquilo na região.

A fiscalização começou por volta das 6h e chegou inclusive a encontrar adesivos de autorização de passagem falsificados. Porém, o trabalho foi suspenso cerca de uma hora e meia depois, por causa de protestos de motociclistas e motoristas, no local.

Agente mostra adesivos falsificados de permissão de passagem encontrados em veículos na Zona Norte de Natal

Os agentes de trânsito suspenderam a triagem e acionaram a guarda municipal, para reforçar a segurança deles. Por volta das 8h, eles aguardavam orientação sobre a continuidade, ou não, da fiscalização.

“A triagem vem sendo feita desde o início da obra. Hoje a gente intensificou um pouco mais, para identificar essas falsificações de adesivo e dar mobilidade para o usuário do transporte público. A gente fez por volta de uma hora e meia e depois ficou inviável por falta de segurança e porque fizeram um protesto, travou o trânsito, e a gente teve que relaxar a fiscalização”, disse o inspetor Agrício Netto.

De acordo com ele, mesmo com o desrespeito de motoristas e motociclistas à norma, fiscais têm sido espalhados ao longo do percurso e aplicam multas aos condutores que descumprem a regra.

