‘Um docinho pra ti’: Simpatia de vendedora de paçocas comove a web e mobiliza ação solidária

Atenção dada a motorista por Eli Santos Damas de Medeiros chamou a atenção das redes sociais, e internautas abriram uma vaquinha para ajudá-la. Ela conta que o marido sofreu um AVC. Mulher é filmada vendendo doces no semáforo para comprar fraldas para o marido

Uma moradora de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, viralizou nas redes sociais após ser filmada por um motorista enquanto vendia doces no semáforo. Ela disse que o dinheiro seria usado para comprar fraldas para o marido, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo.

Após a conversa com o condutor, Eli Santos Damas de Medeiros, 54 anos, agradeceu e deu uma paçoca de presente a ele (assista acima).

“Ó, um docinho para ti”, disse.

A história e simpatia da catarinense repercutiram na web e, para ajudar a família dela, uma vaquinha virtual foi divulgada em uma página do Instagram.

A publicação alcançou mais de 180 mil curtidas. Cerca de R$ 96 mil foram arrecadados até a tarde de quinta-feira (23).

“Eu sempre fui uma pessoa simpática com todo mundo. E a gente tem que ser o que a gente é, né?”, disse Eli ao g1.

Eli foi abordada no semáforo e esbanjou simpatia

Diego Mendonça/ Tubarão Bela Santa Catarina/ Divulgação

Ela contou que o marido está acamado desde 2019, mas viu a situação piorar há cerca de dois meses, quando teve um AVC. Os dois são casados há 35 anos.

Para conseguir cuidar dele e sustentar a casa, largou o emprego como embaladora de uma fábrica e passou a vender doces no semáforo.

Repercussão

A história de Eli veio à tona após ela ser abordada por Diego Mendonça, que a viu vendendo os doces no centro da cidade. Questionada pelo motorista, contou sobre as dificuldades em casa e, no final da conversa, deu uma paçoca de presente a ele.

O vídeo foi inicialmente compartilhado pelo próprio motorista, que é administrador de um perfil de notícias de Tubarão.

Ao tomar conhecimento da história, a publicação foi compartilhada também na página ‘Razões para Acreditar’, que lançou a vaquinha online.

Sorridente, ela não imaginou que o vídeo teria tanta repercussão na web. “Pensei que fosse só mais um. Às vezes, tem um ou outro que bate foto conversa com a gente”, comentou.

