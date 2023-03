Um homem é assassinado e outro fica ferido em Paraíso do Tocantins

Um homem de 20 anos morreu na hora. A outra vítima aguarda transferência para Hospital Geral de Palmas. Viatura da Polícia Militar do Tocantins

Um homem morreu e outro ficou ferido na noite deste sábado (11), no setor Aeroporto, em Paraíso do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar, um homem teria chegado em uma moto e efetuado os disparos, que atingiram as vítimas. O homem de 20 anos morreu na hora.

Ainda segundo a PM, o irmão dele contou que estava na casa na hora do crime e ouviu os tiros. Nesse momento, as vítimas correram para dentro da residência, quando a vítima caiu no chão já aparentemente morto. O corpo de bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. O corpo foi removido pelo IML.

O Samu foi acionado para prestar socorro e levou a outra vítima ao Hospital Regional. Ainda de acordo com a PM, a vítima ferida estava consciente e aguarda transferência para o Hospital Geral de Palmas.

