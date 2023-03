Um mês após início das aulas, cerca de 40 mil alunos de Taubaté ainda não receberam kits escolares

Prefeitura também não tem prazo para realizar compra dos materiais. Nova licitação sequer foi publicada pela administração. Alunos estão há um mês sem kit escolar em Taubaté

Um mês após o início das aulas, cerca de 40 mil alunos da rede municipal de Taubaté ainda não receberam os kits escolares. Além da volta às aulas sem os materiais, os alunos também não sabem quando vão recebê-los, já que a prefeitura não tem um prazo e sequer publicou uma nova licitação para compra.

Em entrevista ao Link Vanguarda, a diretora pedagógica Flávia Cristina de Oliveira, da Secretaria de Educação de Taubaté, admitiu que a pasta não tem uma previsão para entrega dos materiais.

“Não temos uma data exata para concluir a entrega dos kits, mas estamos trabalho muito para que seja o quanto antes”, disse.

Mesmo após dois meses de férias e mais um de aulas, o cenário é de indefinição sobre os kits escolares para os mais de 40 mil alunos das 122 escolas municipais.

A prefeitura atrasou a execução de licitação e, consequentemente, a compra dos itens. A licitação foi aberta pela gestão municipal no fim do ano passado, mas acabou sendo alvo de questionamentos por parte do Tribunal de Conta de São Paulo (TCE) por possíveis erros de elaboração, como por exemplo a exigência de produtos fora das especificações do mercado.

Por conta disso, a prefeitura precisou adiar a compra e abrir um novo edital. A nova licitação foi aberta no dia 19 de janeiro mas, no início de fevereiro, também foi cancelada.

A administração revogou a nova licitação para compra dos kits depois que empresas questionaram o edital. Até esta terça-feira (7), um novo processo não havia sido aberto pela prefeitura.

“Nós fizemos algumas adequações nas especificações dos materiais. Por conta disso, tivemos toda essa mudança e aconteceu esse atraso. Estamos trabalhando incansavelmente, todo setor de compras está mobilizado para que a gente consiga o quanto antes, se possível ainda neste mês, o processo já estar em licitação”, disse Oliveira.

Enquanto a compra dos kits não é feita, a prefeitura informou que “a família que tiver necessidade pode procurar a escola e fazer solicitações de materiais”.

