Um mês após tragédia no Taquaral, Campinas mantém 16 dos 25 parques fechados e marca remoção de 181 árvores

Locais bloqueados seguem sob avaliação e dependem da trégua da chuva e das vistorias específicas para serem liberados. Outros nove espaços estão abertos ao público. Parques de Campinas completam um mês de interdição por conta das chuvas

A maioria dos parques e bosques de Campinas (SP) completou um mês fechada na sexta-feira (24), após uma menina de 7 anos morrer ao ser atingida por eucalipto na Lagoa do Taquaral. A medida, em vigor desde o dia 24 de janeiro, interditou 16 locais na metrópole. Atualmente, nove áreas foram consideradas seguras para o público, que passou a buscar alternativas para lazer e atividade física.

Entre os pontos escolhidos para substituir o acesso ao Bosque dos Jequitibás e a Lagoa do Taquaral – locais mais procurados pela população – estão a pista central da Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul, e o Largo Santa Cruz.

Segundo a prefeitura, os parques seguem fechados porque os trabalhos de vistoria e podas nas árvores ainda não foram finalizados. A autarquia informou que está terminando a poda de 55 eucaliptos e que, a partir da próxima semana, atuará na remoção de 181 árvores de outras espécies na Lagoa do Taquaral.

A ação realizada pela Secretaria de Serviços Públicos é feita sob a orientação do Instituto Biológico de São Paulo e o parque passará por outras inspeções antes da liberação, inclusive pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA). Confira, abaixo, a lista de parques e bosques abertos na região.

Lagoa do Taquaral segue fechada para o público devido à fortes chuvas em Campinas (SP)

Reprodução/EPTV

Parques abertos:

Lagoa do Jambeiro (Praça José Ferreira de Toledo) – Parque Jambeiro

Parque Ecológico Benevenutto Tilli – Jardim São domingos

Praça da Juventude Alesssandro Monare – DIC 5

Parque Linear do Capivari – Jardim Capivari

Bosque Ferdinando Tilli – Parque Valença

Bosque dos Cambarás – DIC 5

Parque Dom Bosco – Vida Nova

Bosque da Mata – Parque São Jorge

Bosque Santa Bárbara – Parque Santa Bárbara

Parques que permanecerão fechados:

Lagoa do Taquaral

Bosque dos Jequitibás – Bosque

Lago do Café

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim – Vila Brandina

Parque dos Guarantãs – Jardim Nova Europa

Bosque Ythzak Rabin – Jardim Madalena

Bosque Chico Mendes – Parque São Quirino

Bosque São José (Praça Francisco Vivaldi) – Vila Lemos

Bosque Augusto Ruschi – DIC 1

Bosque dos Italianos (Praça Samuel Wainer) – Guanabara

Bosque dos Alemães (Praça João Lech Júnior) – Guanabara

Parques das Águas – Parque Jambeiro

Parque Luciano Valle – Vila União

Pedreira do Chapadão (Praça Ulysses Guimarães) – Jardim Chapadão

Bosque dos Artistas – Swift

Parque Hermógenes Leitão de Freitas Filho – Barão Geraldo

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo