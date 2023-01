Um motociclista morre e outro fica ferido em acidentes de trânsito no fim de semana em Vilhena, RO

Uma das vítimas colidiu contra a traseira de uma caminhonete no domingo (29) e sobreviveu. A outra bateu contra um caminhão no sábado e morreu na BR-364. Dois acidentes são registrados na BR-364 em Vilhena

Dois acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na BR-364 em Vilhena (RO) neste fim de semana.

Um deles aconteceu no domingo (29) em frente a um frigorífico. O motociclista colidiu contra a traseira de uma caminhonete porque não teria conseguido frear a tempo. Ele caiu da moto, mas não teve ferimentos graves. Após o acidente ele foi levado para atendimento médico no Hospital Regional.

O outro acidente foi registrado no sábado (28). Um homem de 29 anos retornava de uma chácara quando colidiu contra um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente que levaram ao óbito ainda serão investigadas.

Ainda segundo a PRF, as principais causas de acidentes nas rodovias são erros humanos, principalmente causados por excesso de velocidade.

Mata