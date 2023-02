Técnica é famosa no município Atílio Vivácqua, no Espírito Santo. Dependendo do tamanho, cada buraco pode segurar de 200 a 400 mil litros. Uma forma barata e simples de armazenar água da chuva: conheça as barraginhas

Como uma forma de minimizar a crise hídrica, as barraginhas já conquistaram agricultores de 15 estados do Brasil, além do Distrito Federal. A estrutura, que nada mais é do que uma bacia escavada no solo, se tornou uma alternativa simples, barata e eficaz para armazenar água da chuva.

A cidade Atílio Vivácqua, que fica no sul do Espírito Santo, é famosa por ser a que mais tem barraginhas no estado. Nos últimos quatros anos, o município construiu 400 estruturas em diferentes bairros. A meta é chegar a 1.200 até 2024.

Segundo o secretário de Meio Ambiente do município, Márcio Manon, o interesse pelas barraginhas começou depois que houve um déficit hídrico em 2013. Isso fez com que aumentasse a procura por alternativas que minimizassem o prejuízo.

