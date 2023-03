Uma pessoa morre após caminhão tombar e ter a cabine esmagada

Acidente aconteceu na TO-040, entre Dianópolis e Novo Jardim, na região sudeste do estado. Corpo ficou preso às ferragens e foi retirado pelos Bombeiros. Caminhão tombou e teve a cabine esmagada

Uma pessoa morreu depois que um caminhão tombou e teve a cabine esmagada na TO-040, entre Dianópolis e Novo Jardim, na região sudeste do estado. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), por volta das 7h. Ainda não há informação sobre a identidade da vítima.

Os bombeiros foram chamados para socorrer uma vítima presa às ferragens. Quando chegaram ao local, os militares verificaram que a vítima não tinha mais sinais vitais e fizeram o trabalho de retirada do corpo.

Não há informações de como o acidente aconteceu, mas as imagens feitas no local mostram que o veículo saiu da pista, atingiu árvores e ficou com as rodas para cima.

O IML foi chamado para recolher o corpo e a Polícia Militar fez o registro do acidente.

