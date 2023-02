Uma pessoa morre e outra fica ferida após acidente entre caminhão e caminhonete em Miranorte

Batida foi registrada no Km 407 da BR-153. Imagem mostra que frente de caminhonete ficou completamente destruída. Caminhonete ficou completamente destruída após colisão em Miranorte

Divulgação

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente, na manhã desta quarta-feira (1º), no Km 407 da BR-153, no município de Miranorte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal envolveu um caminhão e uma caminhonete.

A colisão foi registrada por volta das 5h. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carreta na pista e a caminhonete no acostamento, com a frente completamente destruída.

LEIA MAIS:

Caminhão tomba e duas pessoas morrem na TO-255; impacto fez uma das vítimas ser arremessada em penhasco

Uma mulher fica ferida após carreta tombar em trecho da BR-153 em Colinas do TO

A PRF informou que a ocorrência ainda está em andamento. O g1 busca informações sobre a identidade das vítimas.

No trecho, o trânsito está sendo controlado pelos policiais. Testemunhas informaram que chovia bastante na região, no início desta manhã.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano