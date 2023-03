Uma pessoa morre e três ficam feridas após criminoso fazer vários disparos contra casa

Tiroteio foi durante a madrugada em Ponte Alta do Bom Jesus. Crime teria acontecido depois de uma suposta tentativa de furto de uma moto; polícia também investiga envolvimento com tráfico. Entrada de Ponte Alta do Bom Jesus

Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus/Divulgação

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante uma suposta tentativa de furto de uma moto em Ponte Alta do Bom Jesus, na região sudeste do estado. O tiroteio aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (6). A vítima que não resistiu é Kenndy Damião da Silva, de 20 anos.

Segundo a Polícia Civil, um homem de 25 anos teria chegado em uma casa no Setor Vila Social e feito diversos disparos de arma de fogo, atingindo quatro pessoas que estavam no local.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Dianópolis (HRD). As equipes da 103ª Delegacia de Polícia de Taguatinga estão investigando e uma das linhas de investigação é que os envolvidos tenham relação com o tráfico de drogas da região.

Uma testemunha contou à Polícia Militar que o crime aconteceu depois que o suspeito tentou furtar a moto de um dos jovens, mas foi impedido pelo grupo. O criminoso teria ido embora, mas voltou com uma arma de fogo para se vingar e ficou escondido no mato atirando contra as vítimas.

Kennedy levou um disparo na cabeça e morreu no hospital de Dianópolis. Os outros três foram atingidos por disparos nas costas, passaram por cirurgia e foram levados para o Hospital Regional de Porto Nacional. Pelo menos dois seguem em estado grave.

O autor dos disparos foi identificado e a PM ainda foi na casa dele, mas não conseguiu localizá-lo. O caso segue sendo investigado.

Vittorio Ferla