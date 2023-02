Uma pessoa morre em colisão entre carro e moto na BR-427 em Acari, RN

Acidente aconteceu por volta das 19h20 e vítima, que não teve nome revelado pela PRF, estava conduzindo a motocicleta. Motorista do carro foi socorrido para Hospital de Currais Novos. Carro ficou destruído na colisão na BR-427

Uma pessoa morreu em uma colisão frontal entre um carro e uma moto na noite de sexta-feira (3) na BR-427 na cidade de Acari, na Região Seridó do Rio Grande do Norte.

A vítima não teve o nome revelado pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, a morte foi do condutor da motocicleta.

A colisão aconteceu por volta das 19h20 no km 16 da pista, entre as cidades de Acari e Currais Novos. Um carro tipo Corsa Wind, de cor branca, colidiu com uma motocicleta do tipo Honda Cg 150 Titan.

O carro e a moto ficaram destruídos com o impacto do acidente.

Segundo a PRF, o motociclista morreu e o condutor do automóvel foi socorrido para o Hospital de Currais Novos para atendimento.

O Instituto Técnico-científico de Perícia (Itep) fez o recolhimento do corpo.

