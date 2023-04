Uma semana após tiroteio em São Carlos com 4 mortes, famílias e amigos de vítimas participam de missa no local do crime

Celebração teve várias pessoas que seguraram bexigas brancas e pediram paz. Amigos e familiares de vítimas do tiroteio em São Carlos fazem missa pela paz

A missa de sétimo dia das vítimas do tiroteio que aconteceu na festa de um motoclube em São Carlos (SP) ocorreu no local do crime, um estacionamento na rua Alexandrina, no centro da cidade, na manhã deste sábado (1º).

A celebração reuniu dezenas de pessoas, entre familiares das vítimas, amigos e integrantes do moto clube. Os participantes seguravam bexigas brancas e pediam paz.

Familiares e amigos de vítimas de tiroteio participam de missa no local do crime.

Reprodução EPTV

LEIA MAIS:

Na noite de 24 de março, segundo testemunhas, o atirador, identificado como Thyago Rocha Lavezzo, de 36 anos, não era do moto clube e foi tirado do evento após importunar pessoas. Quarenta minutos depois, ele voltou armado e atirou contra quatro homens, todos eles do moto clube.

Três pessoas morreram: Erick Marcel Pereira Costa, de 37 anos, Leandro César Pereira, de 41, e Adriano Silva Oliveira, que tinha 50 anos e faleceu no hospital, dois dias depois do crime.

Lucas Donizete Pinheiro, de 35 anos, também foi ferido e já teve alta, após ser atendido na Santa Casa.

O atirador morreu baleado por policiais que estavam nas proximidades e foram atender a ocorrência.

Vittorio Rienzo