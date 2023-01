Uma viagem ao vinho toscano e à gastronomia italiana em São Paulo

Sou da opinião que as oportunidades são oferecidas para serem aproveitadas.



Nosso filho Thomaz, um dos donos do Fitó Cozinha, que é nosso guru gastronômico, nos fez um convite irrecusável: participar de um grande jantar com grandes vinhos, super toscanos em um grande restaurante italiano. Não pensamos duas vezes e fomos conferir.



O Restaurante o La Tambouille em São Paulo foi inaugurado em 1971 pelo Chef GianCarlo Bolla e no dia estava presente a proprietária do Castello Di Ama, Lorenza Sebasti.



Para quem não conhece o La Tambouille, aqui vai a dica: reserve um dia para esta experiência. O restaurante tem cozinha de alta qualidade e serviço impecável, clássico, elegante, tradicional e mantém seu padrão sem nunca deixar qualquer detalhe de lado. Logo na entrada, há um piano belíssimo. No local, há 4 ambientes decorados como vilas italianas. Uma imersão completa.



No bar presente no restaurante eu aprendi a apreciar as pimentas biquinho como aperitivo e que acompanharam nossos Dry Martinis. Todos sabemos que é uma bebida difícil de acertar e no La Tambouille é sempre bom.



A louça, assim como toda arrumação da mesa faz parte dos jantares mais elegantes e formais nos quais eu presenciei.

A Vinícola Castello Di Ama comandada pelo casal Lorenza Sebasti e Marco Pallanti que em 2005 foi a “Vinícola do Ano”, está localizado na Toscana e, sem dúvidas, é um dos maiores nomes dos vinhos italianos.



Teríamos muito a falar de ambos: do restaurante e da vinícola. O fato é que a experiência de um jantar harmonizado é muito especial, pois tudo é pensado: o restaurante mais adequado, o menu, as taças, o tipo de serviço… Tudo. E por este motivo são raros e mais caros, pois são nestas harmonizações que provamos os vinhos mais raros e melhores, além de cardápios especiais.



No caso, o menu esteve à altura dos vinhos do início ao fim, um fazendo jus um ao outro.



Entradas:

– Salmão, queijo com mel e carne.

O vinho: Rosato Toscana IGT 2014, Al Poggio Chardonnay di Toscana IGT 2015.



– Polvo Espanhol grelhado sobre polenta Taragna e queijo Fontina

O vinho : Al Poggio Chardonnay di Toscana IGT 2015, Clássico Gran Selezione DOCG 2011.

– Ravióli de Zampone ao sugo do aristocrata e molho parmesão

O vinho: Haiku Toscana IGT 2011.



– Paleta de cordeiro de leite ao forno com tagliolini fresco na manteiga de trufas

Os Vinhos: Castello Di Ama Vigneto Bellavista Chianti, Clássico Gran Selezione DOCG 2011.

– Tiramissù.

O vinho: L’Apparita Toscana IGT 2011.

– Petit – four

O Vinho: Vin Santo 2010.



Alguns pratos foram servidos com dois vinhos, uma novidade maravilhosa. Sem palavras. Uma experiência única. Tudo estava divino. Mas para mim é até um pouco difícil, pois não como muito e acabo não consumindo o que eu gostaria.



Nestas ocasiões, é sempre possível comprar este nível de vinho a melhores preços. Aproveitem sempre que puderem.

Vittorio Ferla