umana-reyer-venezia-unahotels-reggio-emilia-78-69,-affonda-in-laguna-e-resta-ultima

Reggio Emilia, 27 marzo 2023 – Così no. Così fa veramente male. Così non ci si salva nemmeno per sbaglio. Dopo due vittorie consecutive con cui la Unahotels ha riacceso le speranze di ottenere la salvezza, la truppa di coach Sakota è affondata in laguna con una prestazione agli antipodi da quello che ci si sarebbe potuti aspettare.

Nella ripresa, la reazione c’è stata ma questa Unahotels non può permettersi di regalare un tempo a nessuna formazione. Due dati per inquadrare l’approccio dei biancorossi: solo due canestri dal campo e solo due giocatori con valutazione positiva nel primo quarto. Con queste cifre, non si va da nessuna parte.

L’inizio del match è da mettersi le mani nei capelli. Gli orogranata costringono coach Sakota a chiamare il primo time-out dopo poco più di due minuti con il punteggio di 8-1. La strigliata dell’allenatore slavo però serve a ben poco: i lagunari banchettano letteralmente nell’area pitturata, contro i lunghi reggiani, con un incontenibile Watt che la fa da padrone. L’ingresso in campo di Burjanadze, dopo più di un mese e mezzo fuori dalla rotazioni, prova a dare una scossa ai biancorossi che limitano i danni prima del mini-riposo, ma è un fuoco di paglia. Nel secondo parziale, infatti, la Reyer continua a martellare il canestro reggiano con Willis, Brooks e Tessitori. Chiaro il piano partita veneziano, ovvero sfruttare la maggior fisicità sotto le plance e la contemporanea assenza di Lee, ma la difesa reggiana è come le temperature di quelle sperdute località est europee: non pervenuta. Si va così al riposo con Venezia sul massimo vantaggio grazie ad una bomba dell’ex De Nicolao che subisce anche fallo da Cinciarini e trasforma il tiro libero aggiuntivo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Unahotels mette in campo una difesa super e, presa per mano da Cinciarini, si rimette in carreggiata tornando fino al -7 (56-49 al 28’). La Reyer nell’ultimo quarto però riesce a riprendere le redini del match, tenendo sempre a debita distanza la Unahotels.

Tabellino

VENEZIA – REGGIO EMILIA 78-69

UMANA REYER VENEZIA: Parks 2 (1/4, 0/1), Bramos 3 (1/1 da due), Moraschini 5 (2/5, 0/1), De Nicolao 4 (1/5 da tre), Granger 11 (4/7, 0/3), Brooks 7 (3/4, 0/2), Willis 17 (4/7, 1/5), Watt 12 (6/10), Tessitori 17 (5/8, 1/1). N.e.: Spissu, Ray, Chillo. All.: Spahija.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Anim 9 (4/7, 0/2), Reuvers 10 (2/4, 2/3), Hopkins 16 (5/8 da due), Strautins 7 (2/2, 0/2), Vitali (0/1 da due), Cinciarini 11 (4/5, 0/3), Burjanadze 4 (1/2, 0/2), Olisevicius 10 (3/6, 0/2), Senglin 2 (1/3, 0/1), Diouf (0/2 da due). N.e.: Cipolla e Stefanini. All.: Sakota.

Arbitri: Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle, Marco Catani.

Parziali: 21-11, 52-29, 62-52

Note: t.l. Ven 17/23 , Reg 19/24, ass. Ven 22, Reg 8, Rimb. Ven 38, Reg 32. Usciti per 5 falli: Bramos.

valipomponi