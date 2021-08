umberto-tozzi-al-veleno-contro-fedez-e-orietta-berti:-“siete-ridicoli”

In questi mesi estivi la canzone “Mille” di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro sta spopolando in tutte le radio. E’ il classico tormentone estivo e la canticchiano davvero tutti.

Piace, diverte e incuriosisce sopratutto l’assortimento del trio che, per quanto così eterogeneo, pare amalgamarsi alla perfezione.

In tanti hanno espresso il proprio apprezzamento su Mille ma c’è anche stata una voce fuori dal coro, quella del bravissimo cantante Umberto Tozzi che, invece, ha attaccato la canzone e i tre cantanti.

Vediamo cosa hanno detto.

Umberto Tozzi al veleno contro Fedez e Orietta Berti

Umberto Tozzi nel suo parere e nelle su idee è stato molto diretto e ha espresso ciò che pensa stroncando la musica in generale degli ultimi tempi e, in particolare, il trio Fedez Orietta Berti e Achille Lauro.

Umberto Tozzi ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone in occasione della quale ha detto: “La musica di oggi è ridicola. Cosa penso delle varie operazioni tipo Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti o Toy Boy con Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni? Ridicoli“. E poi ha aggiunto: “Oggi la musica in tv non funziona, parliamoci chiaro, bisogna andare ad ascoltarla ai concerti. Sì, esiste Sanremo, ma come vedi non è più musica. È uno show televisivo, non c’entra niente la musica. Io direttore artistico? Mi boccerebbero subito. Io mi coinvolgo solo emozionalmente. E visto che secondo me la musica di oggi è ridicola non potrei e non saprei giudicarla”.

E poi Umberto Tozzi che ha detto che per lui ha valso un insieme di elementi per farlo essere quello che è: bravura, talento e fortuna.

Per lui la sua “Ti amo“, canzone degli anni Settanta, resta a distanza di decenni, una delle canzoni più importanti nel panorama musicale italiano.

Tanto che è stata usata anche come colonna sonora della serie tv spagnola “La casa di carta”; invece l’altra sua bellissima canzone “Gloria”, è stata scelta per il film “The Wolf of Wall Street” con Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

Umberto Tozzi e la sua canzone “Ti amo”

Umberto Tozzi della sua canzone “Ti amo” ha detto: “Quando nacque questa canzone ero consapevole che era abbastanza difficile dirlo così spassionatamente. Era un periodo storico molto politicizzato. Diciamo che è stata una scelta coraggiosa e, onestamente, penso sia sempre bello dimostrare sentimenti e affetti di cui non ci si deve vergognare. Poi arriva il momento in cui bisogna pensarci prima di fare un’affermazione del genere, ma se è quello che si prova è bene dirlo. Lo trovo liberatorio. Non ricordo quante volte l’ho detto, anche in maniera incosciente. È molto più importante dirlo quando c’è la consapevolezza di essere così fortemente partecipe di un sentimento. Non credo di essere lontano dalla verità se affermo che a una certa età è più facile dire s……e che parole così importanti”.