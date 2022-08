umbria-green-festival,-al-via-l’edizione-2022-del-festival-a-impatto-zero

Si apre oggi e proseguirà fino al 18 settembre l’Umbria Green Festival 2022, giunto quest’anno alla settima edizione. Il festival – organizzato da Techne S.r.l. e dall’associazione culturale De Rerum Natura, in collaborazione con la Regione Umbria e con Arpa Umbria, con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Parlamento Europeo, di Asvis, del CNR di Rai Umbria – toccherà Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Isola Polvese, Rasiglia (Foligno), Montone, Pietralunga, Deruta, Fossato di vico, Acquasparta e Monte Castello di Vibio, con un ricco programma di eventi: 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e performance.

Tra gli spettacoli in cartellone spiccano: l’attore Francesco Montanari il 24 agosto a Montone, Marco Paolini in esclusiva per l’Umbria il 25 agosto al Teatro Romano di Spoleto e il 26 a Palazzo Cesi con l’ospite internazionale Andri Snaer Magnason, Giobbe Covatta il 28 agosto a Pietralunga, la lectio magistralis di Umberto Galimberti a Narni il 31 agosto, l’incontro con la scienziata Ilaria Capua a Perugia il 2 settembre e quello con il botanico Stefano Mancuso il 4 settembre alla Cascate delle Marmore, Marco Bocci e l’orchestra da camera del Conservatorio di Perugia al Teatro Morlacchi il 16 settembre, per finire con Giovanni Guidi, il 18 settembre a Narni.

Oltre agli spettacoli il festival prevede, il 17 settembre, una giornata dedicata alla mobilità urbana a Perugia, dove arriveranno da tutta Italia gli appassionati delle auto elettriche per un grande raduno in piazza IV Novembre. Umbria Green Festival allestirà, presso i Giardini Carducci, il Villaggio della Sostenibilità con numerose attività didattiche e formative, per bambini ed adulti.

Sempre a Perugia, nello stesso giorno, si terrà il convegno centrale del festival, intitolato “Le energie rinnovabili e l’innovazione tecnologica per vincere la sfida del clima”. Al convegno parteciperanno importanti cariche istituzionali, imprenditori, scienziati e i più importanti Influencer Green italiani.

“Umbria Green Festival è il primo festival dell’Umbria a impatto zero (come documentato dalla relazione di sostenibilità scaricabile dal sito web), nato per riflettere insieme alle Istituzioni, alle Aziende, alle Associazioni, ai Cittadini sui temi della sostenibilità – spiega Daniele Zepparelli, direttore artistico e presidente dell’Associazione Culturale De Rerum Natura -. Rappresenta un vero e proprio progetto artistico, un luogo ideale in cui tutte le arti e le scienze si uniscono nel segno della natura, con l’obiettivo di innescare una riconversione prima di tutto culturale, che passi attraverso l’empatia, il coinvolgimento emotivo, stimolando così la consapevolezza del singolo. Ogni evento è pensato per aderire ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Umbria Green festival aiuta a cambiare il mondo, vuole raccontare un futuro all’insegna della sostenibilità con coraggio e immaginazione, senza nostalgia o pensieri di decrescita felice, ma guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie”.

