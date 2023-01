Umidade relativa do ar pode chegar a 20% em cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Condição é característica de inverno, segundo Inmet. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Céu parcialmente nublado é previsto para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Caroline Aleixo/G1

A umidade relativa do ar segue baixa e pode chegar a 20% nesta semana em algumas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a média ideal de umidade deve ser acima de 60%.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu ficará parcialmente nublado e o frio pode chegar com mais intensidade a partir desta terça-feira (24). Os termômetros devem variar entre 10ºC e 26ºC.

Ainda de acordo com o Inmet, não há previsão de chuva para os próximos dias na região.

Confira a previsão em algumas cidades

Vittorio Rienzo