Umiltà: VIDEO LEZIONE Per un Mondo migliore, con Lodovico Berra, Psichiatra Psicoterapeuta Torino

0:00 L’umiltà è da alcuni considerata una qualità bassa, poco elevata, per uomini piccoli e semplici, per persone che non hanno potere, denaro o fama. Nella nostra cultura ammiriamo le persone di successo, ricche, famose, potenti. E non consideriamo che spesso queste caratteristiche rivelano personalità non in pace con se stessi e con il mondo, a volte anche un po’ insicure, problematiche, che hanno un insaziabile bisogno di dimostrare qualcosa per poter continuare a vivere. 0:42 Chi ha una serenità interiore non ha bisogno di dimostrare, di esibire, . La persona umile è ben consapevole dei propri limiti, di ciò che è, di ciò che è veramente importante. L’umile non ha bisogno di far prevalere le proprie idee, le mostra tranquillo, senza enfasi. Chi è umile non ha bisogno di ricchezza e fama per sentirsi felice, sa vivere in semplicità, nella penombra. 1:18 L’umile è modesto e silenzioso, non ha bisogno di urlare o di esibire. La modestia, quella vera e sincera, richiede intelligenza, la capacità di comprendere i valori veri di questa vita, che sono amore, educazione, gentilezza, serenità. Il presuntuoso crede di possedere verità definitive che difende con alterigia ed insolenza. Una delle affermazioni più potenti, e nello stesso tempo più semplici, è quella del filosofo Socrate che diceva “So di non sapere”. Quale umiltà maggiore ci può essere di un pensiero del genere? Da parte di uno dei più grandi filosofi della nostra storia! Credo che questa sia una delle più forti manifestazioni di umiltà, ma nello stesso di saggezza. 2:29 Il presuntuoso crede di sapere, crede, si illude, si inganna di sapere e vuole imporlo in modo prepotente a chi lo circonda. L’umile non ha bisogno di tutto questo, sa stare nel suo angolo, in silenzio, pronto a parlare a chi lo vuole ascoltare, e nello stesso tempo aperto e disponibile all’ascolto, di ogni cosa, perché ognuno ha qualcosa da dire, ed ognuno deve essere ascoltato, ma in pace, con una pace interiore che rende vicini ed uniti gli esseri umani. Solo con l’umiltà possiamo aspirare ad un mondo migliore.

