un-altro-lutto-per-la-regina-elisabetta-ii,-morto-l’amico-e-collaboratore-sir-michael-oswald

Nei giorni del lutto per la morte del consorte Filippo, la Regina d’Inghilterra Elisabetta II piange anche un’altra perdita. È venuto a mancare Sir Michael Oswald, amico della sovrana nonché collaboratore della Famiglia Reale per cinquant’anni, morto proprio il giorno dei funerali di Filippo, il 17 aprile. Un ulteriore dispiacere si è aggiunto al dolore già esistente, tanto che questo momento difficile – secondo i tabloid britannici – potrebbe portare Elisabetta II ad allontanarsi dagli incarichi ufficiali e a demandarli al figlio Carlo.

Chi era Sir Michael Oswald

Oswald è morto all’età di 86 anni. Per molti anni era stato di manager dei Royal Studs nonché National Hunt Racing Adviser, ovvero il consigliere delle corse dei cavalli, per la regina Elisabetta dal 2003. In precedenza, dal 1970 al 2002, aveva svolto il medesimo incarico per la Regina Madre. Nel 2020 era nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano ed era sposato con Lady Angela Cecil, la figlia del sesto marchese di Exeter ed ex dama di compagnia della Regina Madre. “Ha sempre detto che aveva il lavoro più meraviglioso che si potesse mai avere“, aveva detto di lui la moglie. Gli sport equestri sono sempre stati una delle grandi passioni della famiglia Reale inglese: la stessa Elisabetta imparò a cavalcare a soli tre anni e il principe Filippo rappresentò la Gran Bretagna in tre campionati europei e sei campionati mondiali di polo, mentre sia la principessa Anna che sua figlia hanno partecipato alle Olimpiadi nell’equitazione.

La Regina Elisabetta non abdica ma si ritira?

La Regina compie i 95 anni il 21 aprile ma è ormai cosa nota che, in segno di lutto, non ci sarà alcun festeggiamento per il suo compleanno, ma solo alcune visite dei parenti. Secondo i media inglesi, il principe Carlo si starebbe preparando a prendere le redini della gestione monarchica, in una sorta di reggenza insieme al figlio William. Non si tratterà comunque di un passaggio di consegne a tutti gli effetti, né di un’incoronazione: la Regina non abdicherà, questo (al momento) appare certo.