un-altro-passo-verso-la-nascita-dell’azienda-“dulbecco”,-occhiuto-firma-il-decreto

Un altro passo in avanti verso la nascita dell’azienda unica “Renato Dulbecco” di Catanzaro. Il presidente della Regione e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, ha approvato il decreto con cui viene recepito il protocollo d’intesa con l’Università Magna Graecia di Catanzaro che dà il via libera alla fusione per incorporazione dell’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” nell’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini.”

Il protocollo d’intesa era stato firmato nella sede della Regione lo scorso 21 febbraio dal governatore Occhiuto e dal Rettore dell’Università di Catanzaro Giovambattista De Sarro, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, promotore della legge che istituisce la “Dulbecco”.

Le novità

Si tratta di uno dei più importanti atti nel settore della sanità degli ultimi anni, perché con il protocollo d’intesa si creerà un’azienda, La “Dulbecco”, da 855 posti letto, con un fatturato annuo previsto in 400 milioni, l’attivazione di un secondo Pronto soccorso al “Mater Domini”, la suddivisione dei reparti a direzione universitaria e quelli a direzione ospedaliera, la nascita di una nuova scuola di specializzazione per l’emergenza-urgenza, l’attivazione di un polo pediatrico comprensivo di un nuovo reparto di neuropsichiatria infantile e il futuro riconoscimento di Irccs.

Ufficio Stampa