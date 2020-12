Un anno alle Maldive o in Thailandia: il resort è di lusso, la tariffa da b&b

Le spiagge sono lingue di sabbia bianca, bagnate da acque turchesi piene di pesci colorati e banchi di corallo. Tutt’intorno una vegetazione lussureggiante e profumata, immersa nella pace assoluta di un atollo sperduto in mezzo all’oceano. Benvenuti alle Maldive, paradiso remoto tra i più gettonati al mondo per vacanze memorabili e lune di miele, con splendidi resort dove soggiornare a due passi dal mare, vivendo il sogno del perfetto break tropicale.

E se in questo eden fosse possibile soggiornare un anno intero, vivendo in un hotel di super lusso, con confort da nababbi e un servizio a cinque stelle, ma al costo giornaliero di un B&B? La proposta arriva dall’Anantara Veli Maldives Resort, che, per cercare di risollevare le sorti della crisi dovuta alla pandemia globale, ha lanciato un originale pacchetto chiamato “Unlimited Stays in Paradise”, soggiorni illimitati in paradiso, “un pacchetto che offre la fuga perfetta dalla tua quotidianità nella nuova normalità. Come e quando vuoi”.

Parliamo di un posto da sogno, a una mezz’ora di motoscafo da Malé, uno dei resort più esclusivi dell’intero arcipelago, con suite dal design impeccabile direttamente sull’acqua, spiagge strepitose, ottimi ristoranti e tutte le comodità che si possano immaginare. Per chi sogna di fuggire dall’altro capo del mondo (e può permetterselo), questa offerta che costa 30mila dollari a coppia (circa 25mila euro: una settantina di euro scarsi al giorno per due persone) prevede il pernottamento in uno strepitoso bungalow privato direttamente sul mare delle Maldive, dal primo di gennaio al 31 dicembre 2021, oltre alle colazioni, ai collegamenti in motoscafo con Malé e ai tanti servizi a cinque stelle, che vanno dalla spa all’area fitness, piscine a sfioro con viste mozzafiato, le sessioni di yoga, i corsi di immersioni subacquee e le lezioni di ogni tipo, c’è anche uno sconto del 25 per cento per ristoranti e bar. Il wi-fi è gratuito e permette di lavorare da remoto, anche in spiaggia, tra un tuffo e l’altro. Il tutto in uno scenario da cartolina.

La Thailandia non è da meno. Con coste bellissime, un entroterra verdeggiante e centri pieni di arte, templi e cultura, offre uno stile di vita invidiabile, a contatto con una natura generosa e un ambiente pacifico. A Bangkok, per fare fronte alla crisi del settore turismo, l’Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ha lanciato “l’One Million Baht Club”, un pacchetto che invita due adulti e due bambini a soggiornare per un anno nell’hotel in un’ampia suite, per un milione di Baht (circa 27 mila euro a famiglia): inclusi ci sono 5.400 euro di credito per cibo e bevande, l’accesso al club dove offrono dal caffè ai cocktail tutto il giorno, l’uso del centro fitness aperto anche di notte, le pulizie quotidiane e l’uso della sala riunioni per lavorare. E visto che il soggiorno dura un anno, l’hotel organizza anche una festa di compleanno privata sul tetto allo Spectrum Lounge, con tanto di open bar per gli ospiti e venti amici.

Volando poi dall’altro capo dell’Oceano, sulle spiagge di Miami, di idee per fughe al caldo lunghe un anno ne troviamo tante altre. Spente le luci delle feste, dei festival, delle fiere d’arte internazionali per cui la soleggiata città della Florida è famosa, si sono svuotati gli innumerevoli hotel e i suggestivi resort. Ora, forti della notizia delle prime dosi di vaccino somministrate in diversi paesi americani, gli alberghi più noti provano a ripartire e danno una spinta al settore promuovendo offerte allettanti, sconti e lunghi soggiorni in modalità “workcation”, ovvero working vacation, la vacanza con la possibilità di lavorare in loco da remoto. Dal Fontainebleau Miami Beach al Ritz Carlton South Beach o lo Shelborne South Beach, diversi alberghi hanno lanciato iniziative speciali per vivere sul posto per mesi, con prezzi vantaggiosi e una serie di servizi volti a facilitare il lavoro a distanza, magari con corsi di aggiornamento, lezioni di sport e itinerari culturali inclusi. Offrendo il sogno di partire (finalmente), starsene per mesi al mare, per cambiare aria, staccare la spina e recuperare forse lo stress degli ultimi tempi.