Ora provo a raccontarti questa crostata con la marmellata “frolloso dolce iconico” in versione “buon compleanno”!

Una frolla al limone farcita con la marmellata di albicocca e arricchita con la scorza del limone bio che ben esalta il sapore della frutta.

La decorazione di questa crostata per un “happy birthday kid”? Una cornice di “dolci star”, “frollose consonanti e vocali” che compongono “Guglielmo” il nome del festeggiato e, finish, un festoso zucchero a velo.

Come assaporarlo? In purezza per un frolloso snack oppure con un succo di frutta all’albicocca (of course!).

Ah, dimenticavo di dirti che questo dolce di compleanno è stato “rifinito” al centro con una candelina, “intonato” con la canzoncina di compleanno international che Guglielmo ha cantato insieme ai suoi baby amici e assaporato fino all’ultima briciola in un baleno!

Ora ti lascio la ricetta di questo dolce di compleanno: personalizzalo con la marmellata del cuore e con il nome, ops “l’autografo” del tuo baby festeggiato.