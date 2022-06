Un Bio Architetto per Amica. Il libro-guida di Isabella Goldmann brucia la classifica e in poche ore è il libro best seller più scaricato d’Italia

Una casa sana, prima di ogni altra cosa, è una casa bella. La bellezza è la prima cura di benessere che

ognuno di noi deve potersi regalare. E ogni casa, se riletta con questi principi, può diventare bellissima.

Isabella Goldmann

In “UN BIO ARCHITETTO PER AMICA. Rendi La Tua Casa Bella E Sana E Fanne Il Luogo Più Intelligente

E Felice Per Te E La Tua Famiglia Con Il Metodo IGBI” (Bruno Editore), Isabella Goldmann svela ciò che

è necessario sapere per fare della propria abitazione un luogo di benessere e serenità.

Il volume – già best seller e libro più scaricato nella classifica Globale di Amazon – si concentra sui temi

della bioarchitettura in ambito interior. Un contributo fondamentale in un momento di ritrovata

attenzione ai temi dell’abitare, con i suoi risvolti in termini di salute, comfort, condivisione degli spazi,

privacy.

La pubblicazione prende in esame tutti gli ambienti della casa, spiegando come trasformarli in fonte di

benessere attraverso il Metodo IGBI – Isabella Goldmann Bio Interiors, maturato nel corso di trent’anni di

architettura bioclimatica. Quest’ultima è una disciplina progettuale antichissima fondata su principi come

l’orientamento al sole e al vento, il controllo naturale delle condizioni termiche interne, la qualità dei

materiali, l’ergonomia, l’armonia degli spazi, i colori.

Il metodo IGBI parte da tre assunti: CHI, DOVE, COME.

CHI: la casa di ognuno di noi non può essere una casa qualunque. Affinché venga percepita come “nostra”

deve parlare di noi a noi stessi.

DOVE: una casa sana deve relazionarsi con il territorio in cui si trova e deve tenere conto dell’orientamento

delle sue stanze, della sua relazione col sole, col vento, della modalità in cui è stata costruita, del perché è

stata distribuita in quel modo.

COME: alla luce delle informazioni preliminari, vanno messe in pratica le soluzioni più corrette per “quella”

casa. Quale che sia il budget a disposizione, ogni abitazione può essere migliorata, anche senza spendere

nulla.

Purché facciano capo all’architettura bioclimatica, anche i più piccoli accorgimenti, sono in grado di

potenziare la forza salutistica della nostra casa. E il libro di Isabella Goldmann svela tutto quello che sulla

casa è necessario sapere per farne uno dei nostri migliori alleati in termini di benessere e serenità di tutta la

famiglia.

Il libro Un Bio Architetto per Amica si può ricevere omaggio (pagando solo le spese di spedizione al posto dei 19,99 euro di copertina) ordinandolo su http://www.unbioarchitettoperamica.it/