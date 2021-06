un-classico-del-pranzo-al-sacco:-la-torta-salata-prosciutto-e-formaggio

Un guscio di pasta sfoglia che racchiude un ripieno ricco e delicato: ecco come si presenta la torta salata prosciutto e formaggio.

La torta salata prosciutto e formaggio è una ricetta che non può mancare se organizzate buffet o feste di compleanno. È ideale da servire tagliata a piccoli pezzi, magari abbinata a qualche pizzetta di sfoglia. Come tutte le torte salate con pasta sfoglia si presta a numerose personalizzazioni.

In questo caso la torta salata prosciutto cotto e formaggio può essere preparata cambiando il tipo di formaggio a fette. Vi sconsiglio di sostituire il prosciutto cotto con un altro affettato perché in cottura potrebbe asciugarsi troppo o conferire troppa sapidità al piatto.

Come preparare la torta prosciutto e formaggio

Come prima cosa tirate fuori 5 minuti prima di iniziare a preparare la ricetta la pasta sfoglia dal frigorifero. In questo modo eviterete che si crepi mentre la srotolate. Srotolate il primo rotolo, mantenendo la carta forno in dotazione, e adagiatelo all’interno di una tortiera da 26 cm. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta di modo che in cottura non si gonfi eccessivamente. Mescolate 200 g di ricotta con un uovo, sale e pepe, prosciutto e formaggi misti. Scegliete i tipi di formaggio che più preferite. Sono ottime anche le sottilette perché danno alla ricetta un tocco di cremosità. A piacere coprite con l’altro rotolo si sfoglia e sigillate bene i bordi (altrimenti potete lasciare la torta aperta). Bucherellatelo leggermente, sempre con l’aiuto di una forchetta, in 5 o 6 punti. Infornate a 200°C per 30 minuti o fino a che la pasta sfoglia non risulterà dorata e croccante.

Conservazione

Questa golosa torta salata si conserva per circa 2 giorni in frigorifero, ben coperta dalla pellicola trasparente o all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Sconsigliamo la congelazione in freezer.