Imprenditore di successo, impegnato in vari settori dallo sport alla ristorazione Flavio Briatore in questi mesi di pandemia che hanno messo in ginocchio l’economia italiana e non solo non ha mancato di metterci la faccia e puntare il dito verso i vertici governativi. Critico con le decisioni prese dai due governi Conte, non concorde con alcune regole che non hanno tutelato le aziende italiane in particolare i ristoratori inizialmente si è detto ottimista dell’arrivo di Draghi: un cambiamento a cui Briatore ha creduto.

Flavo Briatore Fonte Instagram

Flavio Briatore preoccupato: “Un vero disastro economico”

Nelle ultime settimane Briatore però ha condannato anche l’operato di Draghi accusandolo di non aver ancora fatto nulla per salvare l’economia del nostro paese. Decisioni quelle finora prese che non puntano alla rinascita, ne tanto meno ad aiutare i tanti imprenditori fermi da mesi e non in grado di riaprire quando sarà possibile. Le recenti decisioni prese in merito alla riaperture non soddisfano l’imprenditore che non solo polemizza sulle modalità definite per tornare ad una normalità graduale, ma punta il dito soprattutto nei confronti del coprifuoco che limita ogni tipo d’attività ludica.

Su Instagram l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha denunciato con un post l’inutilità del coprifuoco e come condanni al fallimento la prossima stagione estiva: “ll coprifuoco non serve. Serve responsabilità e buon senso da parte di tutti. Con il coprifuoco l’Italia è destinata a una stagione estiva senza turisti, un vero disastro economico perché tutti vireranno verso Paesi dove potranno passare delle vacanze “normali” e non limitate da un coprifuoco che in piena estate li vuole a casa alle 22.”

Flavio Briatore fonte Instagram

Leggi anche —->Gossip: Rosita innamorata, l’altra figlia di Briatore, Belen bufera per la dedica a Antonino

Flavio Briatore: “Serve responsabilità e buon senso”

Flavio Briatore condanna per ora le direttive del governo in merito alle riaperture, non concorda con il coprifuoco che considera un vero e proprio suicidio per il turismo italiano che non potrà ripartire se in piena estate si impone d’andare a casa alle 22.

Leggi anche —->Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme: sognano i fan

Nonostante la sua battaglia non solo personale ma che coinvolge tantissime imprese interessate anche meno in vista della sua Flavio Briatore ha da qualche giorno annunciato la riapertura il prossimo 7 Maggio del suo Twiga a quanto pare innovato e adeguato all’esigenze del momento legate anche all’emergenza Covid.