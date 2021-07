fonte foto: Adobe Stock

Scopri qual è il dolce alle pere più adatto a te in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle.

Luglio è un mese ricco di frutti estivi particolarmente buoni e ricchi di proprietà benefiche. Tra i tanti, uno dei più comuni è la pera. Non tutti, però, sanno come impiegarla nei dolci. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è la crepe perfetta per ogni segno zodiacale, scopriremo ben dodici dolci che hanno la pera come ingrediente e li abbineremo ai dodici segni zodiacali. Un modo simpatico per trarre nuove idee da realizzare in cucina.

Un dolce alle pere per ogni segno zodiacale

fonte foto: Adobe Stock

Ariete – Torta di pere e amaretti

Un dolce che non potrai non amare e che contiene la pera è la torta con amaretti. Un modo semplice per gustare qualcosa di diverso e dal sapore semplice ma così intenso da restare impresso anche per giorni. E tutto per un dolce che ti piacerà gustare più volte, indipendentemente dal momento della giornata e dalla compagnia che avrai al tuo fianco.

fonte foto: Adobe Stock

Toro – La torta con cioccolato e pere

Come si può non rispolverare una grande classico della pasticceria che è al contempo super goloso? La torta con pere e cioccolato è la scelta che più ti si addice e che per questo amerai sia da preparare che da cucinare. Un dolce che troverai perfetto anche per celebrare le occasioni più importanti, condividendolo con i tuoi ospiti e godendo a pieno del suo sapore ricco e mai scontato.

fonte foto: Adobe Stock

Gemelli – La torta con pere frullate

Mescolare l’impasto da torta con delle pere frullate è un modo per rendere il tutto soffice al punto giusto ma sopratutto in grado di evocare il dolce gusto delle pere ad ogni morso. Un dolce che profumerà tutta casa e che con la sua leggerezza saprà donare il sorriso a chiunque sceglierà di gustarlo. La scelta perfetta che amerai sperimentare sia a colazione che a merenda.

LEGGI ANCHE -> Gusta il GELATO nel modo giusto. Ecco il consiglio delle stelle

fonte foto: Adobe Stock

Cancro – La torta soffice alle pere

Quando hai voglia di qualcosa di buono la scelta perfetta è quella di una torta soffice ed in grado di ricordarti la tua infanzia. In tal senso, la torta soffice con questo amato frutto di stagione si rivela adatta ad ogni momento della giornata. Buona da gustare a colazione, va bene anche per un dopo pranzo e, ovviamente, si rivela la miglior scelta per le tue merende. E tutto senza mai stancarti o appesantirti. Cosa che ti farà gustare il tutto senza troppi sensi di colpa.

fonte foto: Adobe Stock

Leone – La torta alle pere con gocce di cioccolato

Hai voglia di una torta semplice ma al contempo complessa? Prova con quella alle pere con gocce di cioccolato. La scelta perfetta sia quando hai voglia di gustare un dolce diverso che quando ti va di impiegare poco tempo in cucina, offrendo al contempo qualcosa di buono ai tuoi ospiti. Un dolce che piacerà sicuramente e che per questo ti consentirà di fare bella figura.

fonte foto: Adobe Stock

Vergine – La torta con pere e yogurt

Un buon connubio che vale sempre la pena di fare è quello che prevede l’unione di pere e yogurt. Insieme, infatti, si impreziosiscono a vicenda, donando alla tua torta una leggerezza fuori dal comune. Il tutto per un risultato che apprezzerai sia in fase di preparazione che al momento dell’assaggio. Mangiarla, infatti, sarà più che piacevole e ti donerà il buon umore. Cosa che ti piacerà condividere anche con gli amici.

fonte foto: Adobe Stock

Bilancia – La torta alle pere con mandorle

Per te, il modo migliore per impiegare le pere in un dolce è quello di realizzare una torta che contenga anche delle mandorle. In questo modo si otterrà un gusto molto particolare e al contempo delicato. E tutto senza fare troppa fatica. Ottima da presentare alle amiche può essere servita con tè o caffè e diventare la leccornia adatta ad una merenda leggera e spensierata così come per una colazione tutta da gustare.

fonte foto: Adobe Stock

Scorpione – La torta di formaggio alle pere

Il tuo amore per i dolci dai gusti complessi ti rende particolarmente adatta ad una torta di formaggio e pere. Un modo diverso dal solito per gustare qualcosa di buono che amerai fin dal primo assaggio e che ti piacerà condividere con le persone che ami. Un dolce che volendo potrai arricchire anche con le spezie, ottenendo ogni volta qualcosa di diverso ma sempre di grande effetto.

fonte foto: Adobe Stock

Sagittario – Il ciambellone alle pere

Quando la tua voglia di gustare qualcosa di semplice e buono si sposa con il desiderio di provare sapori diversi, la scelta perfetta è quella di optare per un ciambellone alle pere. Un dolce semplice che potrai decidere di spolverare con zucchero a velo o di arricchire con golose gocce di cioccolato. In sogno caso sarà sempre una scelta vincente ed in grado di soddisfarti senza rubarti tempo prezioso.

LEGGI ANCHE -> Voglia di PIZZA mentre sei a dieta? Ecco la versione fit per il tuo segno

fonte foto: Adobe Stock

Capricorno – La torta di pere rovesciata

Vuoi un dolce particolare e divertente da preparare? Prova con la torta di pere rovesciata. Il suo aspetto sarà indubbiamente diverso dal solito e la consistenza sarà abbastanza piacevole da convincerti a presentarla anche ai tuoi amici. Si tratta inoltre di un dolce che si presta a diverse varianti e che per questo non sarà mai scontato. Proprio ciò che ti serve per fare il pieno di sapore in qualsiasi momento della giornata.

fonte foto: Adobe Stock

Acquario – Il plumcake alle pere con confettura di pere

Un dolce che sappia di pera ad ogni singolo boccone? Un plumcake alle pere da farcire con una confettura dello stesso frutto. Se ne ami il sapore dolce e al contempo particolare ti troverai ad adorare il risultato dal primo all’ultimo morso. Una preparazione che si addice alle colazioni ma anche a delle piacevoli merende. Perfetta anche per un dopo cena leggero o per uno spuntino serale senza troppo impegno.

fonte foto: Adobe Stock

Pesci – La crostata morbida con ricotta e pere

Una morbida crostata con una farcitura di ricotta e pere è il dolce perfetto per gustare questo frutto di stagione. Fin dal primo morso ne assaporerai l’aroma godendo del suo profumo e tutto senza dimenticare la morbida fragranza della frolla. Un dolce che si rivelerà la scelta perfetta sia quando hai ospiti a casa che quando vuoi condividere con chi ami un momento di puro piacere. Uno di quelli da rendere ancor più preziosi con qualcosa di dolce.

Trovare il modo perfetto per gustare le pere in un dolce da modo di assaporarle a pieno e di donare alla giornata un pizzico in più di buon umore. Cosa che grazie a queste dodici idee sarà ancora più semplice.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.