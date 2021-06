Un dolce ancora più buono? La nostra torta al cioccolato al latte

Gli amanti dei dolci non sapranno resistere alla torta al cioccolato al latte. Soffice e profumata, è perfetta per la colazione o la merenda.

Non tutti amano il cioccolato al latte. Anzi, per dirla tutta, secondo i puristi l’unico vero cioccolato è quello fondente. Eppure possiamo garantirvi che la torta al cioccolato al latte ha davvero una marcia in più. Dolce senza annoiare, soffice e profumata, è perfetta quando volete far felici i più piccoli con una ricetta molto semplice.

Il nostro dolce con il cioccolato al latte si prepara in pochissimo tempo e non nasconde nessuna difficoltà. Gustata a colazione o a merenda, la torta al cioccolato al latte con la ricetta veloce è una vera e propria coccola golosa a cui difficilmente riuscirete a resistere. Provare per credere!

10 ricette DETOX per rimetterti in forma

Torta al cioccolato al latte

Come preparare la ricetta della torta al cioccolato al latte

Per prima cosa rompete in una ciotola le uova, unite lo zucchero e lavorate con le fruste elettriche fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Profumate con i semi della bacca di vaniglia, prelevati tagliandola a metà per il lungo e raschiandone l’interno. Versate poi il latte a filo. A parte sciogliete il cioccolato al latte tagliato a pezzetti a bagnomaria (in un pentolino o nel microonde), poi incorporatelo al composto precedente. Ora non resta che aggiungere gli ultimi ingredienti: prima farina, fecola e lievito setacciati, poi il burro fuso. Amalgamate bene il tutto per evitare che si formino grumi poi versate l’impasto in una teglia a cerniera da 22 cm di diametro rivestita di carta forno. Cuocete a 180°C per 40-45 minuti facendo la prova stecchino prima di sfornare: se inserito al centro del dolce deve uscirne completamente asciutto. Servite la torta al cioccolato al latte una volta che si sarà completamente raffreddata.

Vi consigliamo di provare anche la classica torta al cioccolato prima di decidere qual è la vostra preferita. Siamo certi che avrete qualche difficoltà a scegliere.

Conservazione

La torta al cioccolato al latte si conserva sotto una campana per dolci per 3-4 giorni, soffice come appena fatta.