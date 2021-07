un-dolce-con-anguria-per-ogni-segno-zodiacale

fonte foto: Adobe Stock

Ami l’anguria? Scopri qual è il dolce perfetto per gustarlo al meglio. E tutto in base al tuo segno zodiacale.

Con il mese di Luglio, si entra finalmente nella stagione dell’anguria. Frutto estivo per eccellenza, nonché tra i più amati sia dai grandi che dai piccini. Dolce, fresco e ricco di proprietà benefiche, l’anguria è un frutto che tutti amano mangiare e che si presta bene anche per la preparazione di svariati dolci. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il gelato alla frutta più adatto ai vari segni dello zodiaco, scopriremo come inserire l’anguria in un dolce da amare dal primo all’ultimo boccone.

Il dolce all’anguria perfetto per te. Scoprilo in base al tuo segno zodiacale

fonte foto: Adobe Stock

Ariete – Il sorbetto all’anguria

D’estate, la voglia di cibi freschi e leggeri è sempre in prima fila. E cosa c’è di meglio di un buon sorbetto all’anguria? Gustarlo ti farà sentire nel pieno mood estivo, caricandoti al contempo di energia e di buon umore. Esattamente ciò di cui hai maggiormente bisogno in questo periodo dell’anno in cui, la voglia di fare si sposa al meglio con il bisogno di cibi in grado di supportarti.

fonte foto: Adobe Stock

Toro – I cubetti di anguria al cioccolato

Un buon modo per gustare al meglio l’anguria rendendolo ancor più ghiotto è quello di preparare dei cubetti e dopo averli fatti freddare quanto serve, immergerli nel cioccolato fondente. Una volta raffreddati si avranno dei mini dolcetti da gustare con gli amici. Dolcetti che si riveleranno freschi ma al contempo super golosi grazie alla presenza del cioccolato. Ancor meglio se al tutto si unisce anche della granella di frutta secca.

fonte foto: Adobe Stock

Gemelli – Il gelo di mellone

Una ricetta tipica della Sicilia e super ghiotta è quella del gelo di mellone. Si tratta di una preparazione che può essere gustata in coppa con aggiunta di chicchi di cioccolato o di frutta secca. Fresca quanto basta è anche incredibilmente dolce e cremosa e per questo sempre in grado di donare il buon umore. Un modo dolce per concludere un pasto o per concedersi una merenda sfiziosa.

fonte foto: Adobe Stock

Cancro – Il gelato all’anguria

Per te l’anguria è ottimo da gustare sotto forma di gelato. Che sia di quelli fatti in casa, artigianali o da gustare mentre passeggi si tratta di un gusto che in estate ti fa piacere assaporare e che quindi rappresenta anche il dolce perfetto. Quello da scegliere quando hai bisogno di prenderti una pausa o senti la necessità di una coccola. Esattamente ciò di cui hai bisogno per riprenderti al meglio dall’afa estiva.

fonte foto: Adobe Stock

Leone – L’aspic all’anguria

Vuoi un dolce particolare che ti piaccia e ti faccia sentire al meglio? Punta su un aspic all’anguria. Ottimo da gustare sarà anche perfetto da preparare per gli amici o per quando hai ospiti che desideri stupire. Un dolce che ti aiuterà a rendere le giornate calde più sopportabili e che con la sua freschezza ti donerà il sorriso. Assolutamente da provare.

fonte foto: Adobe Stock

Vergine – La torta fredda all’anguria

Un dolce che comprenda l’anguria e che si sposi con i tuoi gusti? La torta fredda che grazie alla presenza di questo frutto risulterà più dolce e saporita che mai. Esattamente ciò di cui hai bisogno per godere a pieno di qualcosa che amerai fin dal primo assaggio e che per questo ti piacerà gustare in ogni momento. Ottima sia dopo pranzo che come merenda, rappresenterà il dolce estivo che amerai di più.

fonte foto: Adobe Stock

Bilancia – La granita all’anguria

Quando hai bisogno di qualcosa di dolce e di estremamente fresco, la granita all’anguria si rivela la scelta perfetta. Ottima da gustare con dei biscotti o con una brioscina ti farà sentire nel pieno mood estivo. Inoltre è perfetta da servire su dei bicchieri per portare freschezza e colore in tavola. Proprio un dolce che fa per te e che per questo ti piacerà sia preparare che gustare.

fonte foto: Adobe Stock

Scorpione – I pasticciotti con gelo di anguria

Per te che ami i sapori semplici ma al contempo corposi e con spessore, l’anguria si presta bene sotto forma di gelo e da inserire in deliziosi pasticciotti. Una versione estiva del classico dolce che rientra di certo tra i tuoi preferiti e che ti piacerà gustare in ogni momento. Che si tratti di uno spuntino o di un fine pasto, sarà sempre il modo perfetto per fare il pieno di buon umore e per soddisfare la tua voglia di cose buone.

fonte foto: Adobe Stock

Sagittario – Il ghiacciolo all’anguria

Realizzare dei semplicissimi ghiaccioli all’anguria può dar vita al dolce estivo perfetto per te. Uno che potrai gustare in ogni momento e che ti donerà tutta la freschezza della quale hai bisogno per vivere bene. Ottimo da gustare dopo pranzo, si rivela perfetto in ogni momento della giornata ed è più che indicato per essere condiviso con gli amici. Il tutto per momenti di allegria e freschezza in grado di fare da cornice al tuo periodo estivo.

fonte foto: Adobe Stock

Capricorno – La cheesecake all’anguria

Quando hai voglia di qualcosa di buono che sia anche bello, un dolce come la cheesecake è sempre pronto a far bella figura. E cosa c’è di meglio di uno all’anguria? Assaporarlo ti donerà il sorriso e farà felici i tuoi ospiti. Il tutto per un dolce piacevole da preparare ma, prima di tutto, buono da gustare. Uno che ti piacerà sperimentare ogni volta in modo diverso e che per tutta l’estate sarà tra quelli che amerai di più.

fonte foto: Adobe Stock

Acquario – La torta al gelo di mellone

Una torta morbida con un ripieno di gelo di mellone è la scelta perfetta per poter godere di qualcosa di buono. Un modo simpatico per celebrare l’estate e questo frutto che tanto ami e che di sicuro ti piacerà condividere con gli amici. Sempre pronta per essere gustata, ti donerà dolcezza e fragranza e tutto senza mai stancarti. Proprio ciò di cui hai bisogno durante il caldo periodo estivo.

fonte foto: Adobe Stock

Pesci – La crostata coperta con gelo di mellone

Vuoi un dolce da amare dal primo all’ultimo boccone? Allora devi provare la crostata coperta con gelo di mellone. Un modo simpatico e diverso per gustare un grande classico della pasticceria siciliana che nel tuo caso sarà reso ancor più buono con dello zucchero a velo spolverato sopra. Il tutto per un dolce che ti piacerà condividere con le persone che ami.

L’anguria è un frutto buonissimo e ricco di proprietà. Per questo motivo, gustarlo sarà più che piacevole, sopratutto sotto forma di dolce. Cosa che da oggi sarà ancora più semplice grazie a queste dodici idee gutte da assaporare.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.