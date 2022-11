Un evento unico quello del 16 Novembre presso il Teatro Alfieri di Asti, ideato

dall’audace ed abile imprenditore Gabriele Zanon Ceo di Alambicco Academy e BE4

INNOVATION realtà che opera nel settore della Finanza Agevolata. “Talks” è un

appuntamento decisamente esclusivo per le realtà imprenditoriali che guardano in

modo attento l’evolversi dei mutamenti di mercato, efficientemente segna l’inizio

delle grandi opportunità. L’evento, unica data in Piemonte, sarà presenziato dalle più

importanti cariche istituzionali della Regione, con la presenza di oltre 400

imprenditori, autorità della Regione Piemonte, Provincia, Città di Asti, Camera di

Commercio e Unione Industriale, il tutto inoltre sarà trasmesso in diretta streaming

via web. Alambicco Talks 2022 in questa prima tappa permetterà di generare un

confronto tra le istituzioni e le imprese, sui più importanti temi mai così attuali

come: il cambiamento, la digitalizzazione, la formazione e la green policy. Una

nuova e lungimirante iniziativa (quella di Alambicco) per le aziende rendendole

sempre più competitive e consapevoli per centrare a pieno lo sviluppo aziendale,

volto a favorire la crescita industriale.

Gabriele Zanon e Rita Pierandrea, fondatori di Alambicco Academy, dichiarano:

«La nostra forza resta quella di essere partner strategici per le Pmi di questo

territorio e non solo… Lavoriamo in maniera trasparente, ma soprattutto

dialoghiamo assiduamente con i nostri clienti, ne comprendiamo le esigenze e

suggeriamo percorsi aziendali di crescita sostenibili.”

Una nuova e lungimirante iniziativa (quella di Alambicco) per le aziende rendendole

sempre più competitive e consapevoli per centrare a pieno lo sviluppo aziendale,

volto a favorire la crescita industriale.

“Talks” prevede una prima tavola rotonda istituzionale che affronterà il tema su

come governare il cambiamento supportando le imprese attraverso azioni mirate

allo sviluppo economico del tessuto industriale, artigiano e commerciale del

Piemonte. Si parlerà ampiamente dell’importanza della sostenibilità con un

intervento a cura del professor Aldo Bottoli docente Universitario; per poi analizzare

l’importanza delle risorse umane quali patrimonio dell’impresa. Senza dimenticare il

valore della formazione continua per aumentare il potenziale dei collaboratori e

dipendenti. Questa sezione vedrà protagonisti Andrea Petrini, fondatore di Your

Group una delle più importanti società di consulenza a livello nazionale e Stefano

Ardizzone, segretario nazionale di Assintel. Infine si dibatterà sul significato della

digitalizzazione nei processi e dell’importanza della protezione dei dati con interventi

di Matteo Bontempo, presidente di Ora0 la più importante società italiana per la

gestione della protezione dei dati e di Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex.

Tra gli ospiti speciali ricordiamo: il dott. Salvatore Taverna presidente del

Dipartimento Business Crisis Recovery & Development UCEE di Bruxelles, un caro

amico dell’Alambicco, Rudy Bandiera, noto anchorman e speaker, a lui è assegnata

la parte conclusiva dell’evento, toccando i tempi del cambiamento e della

trasformazione digitale.

I vari talk saranno moderati dalla giornalista Gabriella Chiarappa, saranno presenti

al Teatro Alfieri e contribuiranno portando in scena la loro esperienza manager del

calibro di Claudio Bertolotto (Bertolotto Porte), Giuseppe Fabbri (Bonifanti), Stefano

Bortolato (Makhymo), Carlo Bosticco (Format), Graziella Bordone (Page93) e molti

altri che stiamo ancora definendo».

Per l’occasione inoltre, sarà distribuito un apposito volume che riporterà i risultati di

un’analisi condotta su un campione di oltre 800 aziende del Piemonte.

A seguire il programma e le modalità di partecipazione.

Mata