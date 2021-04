Un film afroamericano come Judas and the Black Messiah è ancora difficilissimo da fare ad Hollywood

Candidato a cinque premi Oscar (nomination più prestigiosa, quella per il Miglior film, compresa), il lavoro su Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, rappresenta perfettamente la fatica che continua a fare il cinema a trattare la cultura afroamericana. On demand da questo weekend

Quando è uscito Black Panther ed è stato un successo, si è detto che la sua importanza e la sua influenza sarebbero andate ben oltre il cinema di supereroi. Ora che sono passati quasi quasi anni, non è più una teoria, bensì una certezza. Judas and the Black Messiah, un lavoro di alto profilo prodotto da una major come la Warner (on demand dal 9 Aprile) che mette in scena una storia americana quasi mai raccontata prima, è proprio figlio di Black Panther. E, ironia della sorte, parla di Pantere Nere, quelle vere, il movimento armato e rivoluzionario che si è battuto – e in forme diverse ancora si batte – per i diritti degli afroamericani.

Judas and the Black Messiah è, più precisamente, il racconto del suo capo più importante e carismatico, Fred Hampton, assassinato dall’FBI perché considerato pericoloso. Un leader afroamericano ucciso dalle forze dell’ordine che diventa un simbolo: niente di più attuale. Eppure, in pochi volevano produrre il film, nonostante metà del budget necessario fosse già pronto e messo a disposizione dalla società di Ryan Coogler (per l’appunto il regista di Black Panther) e nonostante lo stesso Coogler facesse da promotore della pellicola a Hollywood. “Aver fatto così tanta fatica, con il regista di Black Panther a bordo, una storia simile e quasi metà del budget già pronto, la dice lunga sullo sforzo necessario a voler produrre storie davvero afroamericane a Hollywood”, è la maniera in cui la mette Charles King, uno dei molti produttori originali. Il fatto è che raccontare le Pantere Nere non come nemici dello Stato, ma tutto il contrario, è una rivoluzione. Il partito, il suo atteggiamento e soprattutto la scelta di usare la violenza sono sempre state viste al cinema come qualcosa di negativo, da cui prendere le distanze.

Il progetto è nato mentre Coogler stava finendo Black Panther. All’epoca il regista di Judas and the Black Messiah, Shaka King, gli aveva parlato dell’idea di un film su Fred Hampton e su William O’Neal, un ladruncolo che l’FBI aveva assoldato promettendogli di non mandarlo in carcere se fosse diventato il loro informatore dentro le Pantere Nere. O’Neal non solo ha fornito informazioni ma, secondo la ricostruzione su cui si basa la pellicola, ha anche drogato Hampton la sera in cui l’FBI ha fatto irruzione nella sua stanza. Di fatto, questa storia molto cinematografica non era mai stata pensata, scritta o proposta, e nonostante Fred Hampton sia una figura gigantesca per la cultura afroamericana, fino a quel momento era stato rappresentato come personaggio marginale o comprimario (come, per esempio, è trattato ne Il processo ai Chicago 7). Addirittura a un certo punto hanno provato a fare un film su di lui Forest Whitaker e Antoine Fuqua (regista di Training Day), ma non si è arrivati nemmeno al primo giorno di riprese.

Ci volevano due comici, i gemelli monozigoti Kenneth e Keith Lucas. I due avevano scritto un trattamento per una storia che unisse la biografia di Hampton al traditore O’Neal già nel 2014 e l’avevano titolata: “L’assassinio del timoniere Fred Hampton dalla checca repressa mulatta Edgar Hoover”, non proprio il massimo dell’imparziale. L’ispirazione è dichiaratamente il film L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford. L’idea era infatti di usare William O’Neal, l’infiltrato traditore, per raccontare di rimbalzo Fred Hampton, proprio come quel western faceva con Jesse James. La sceneggiatura ha avuto bisogno, per usare un eufemismo, di un bel trattamento e alla fine è diventata un biopic incartato dentro un thriller politico anni ’70: “L’unica maniera in cui è possibile avere il via libera per un lavoro su Fred Hampton è trasformandolo in un film di genere”, è la chiosa del regista Shaka King. La maniera in cui infatti il progetto veniva descritto agli studios era: “Sarà un film come Il conformista + The Departed”.

Judas and the Black Messiah ha ricevuto diverse nomination agli Oscar, tra cui gli attori non protagonisti, la canzone, la sceneggiatura, la fotografia e quella più importante a Miglior film. È il primo a produzione interamente afroamericana (cioè tra i cui produttori non ci sono bianchi) a ricevere quella candidatura in 93 anni di storia del premio. Non solo, ha anche battuto il record detenuto da Il colore viola per il maggior numero di afroamericani nominati. E quello era diretto da Steven Spielberg.