Nell’ambito delle iniziative per “O-Maggio all’infanzia”

FASANO – In occasione del Maggio dell’Infanzia si prepara a Fasano un fine settimana con “Still I Rise”, organizzazione non profit indipendente nata per offrire istruzione e protezione ai minori profughi e vulnerabili. Sabato 14 maggio alle ore 18, presso il Chiostro dei Minori Osservanti in Corso V. Emanuele II, i volontari del gruppo territoriale Puglia di Still I Rise presenteranno l’organizzazione e la sua missione, avvalendosi anche di proiezione di video e di un punto informativo con brochure e gadgets. Domenica 15 maggio, invece, in occasione della ricorrenza della Giornata della Famiglia, sarà organizzata una mattinata interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi, con giochi e attività ludico-sportive presso il Parco della Rimembranza dalle 10.30 in poi. Le attività sono organizzate con il patrocinio del Comune di Fasano e la collaborazione dell’Associazione sportiva Olistik Training.

Un fine settimana per far conoscere i valori su cui si fonda Still I Rise e per diffondere il messaggio di quanto sia importante, in questo periodo storico così difficile, che tutti i bambini abbiano diritto ad un’infanzia felice e ad avere le stesse possibilità per il loro futuro da adulti in questo mondo.

L’articolo Un fine settimana dedicato all’integrazione e alla famiglia con l’associazione “Still I Rise” proviene da GoFasano.